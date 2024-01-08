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Ayçiçek yağında büyük indirim ! CarrefourSA 3 al 2 öde kampanyası başlattı !

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Ayçiçek yağında büyük indirim ! CarrefourSA 3 al 2 öde kampanyası başlattı !
Ayçiçek yağı stoklarını yeniden tazeleyen bir kampanya, söz konusu marketten başlatıldı. Litresi 42 TL olarak belirlenen ayçiçek yağı, 2 alana 1 bedava fırsatıyla sunuluyor. Stokları hızla eriten bu kampanya, müşterileri çekerek marketin önünde kuyrukların oluşmasına neden oldu. İşte, ayçiçek yağı kampanya detayları...

Ayçiçek yağı stoklarını yeniden tazeleyen bir kampanya, söz konusu marketten başlatıldı. Litresi 42 TL olarak belirlenen ayçiçek yağı, 2 alana 1 bedava fırsatıyla sunuluyor. Stokları hızla eriten bu kampanya, müşterileri çekerek marketin önünde kuyrukların oluşmasına neden oldu. İşte, ayçiçek yağı kampanya detayları...

CARREFOURSA'DAN DEV KAMPANYA

Yıl sonu kampanyası ile yüzleri güldüren CarrefourSA, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte 1 litrelik ayçiçek yağının fiyatını 42,50 TL'ye düşürdü. CarrefourSA 3 al 2 öde kampanyası ile birlikte 3 adet ayçiçek yağı alanlara 2 adet fiyatını sunuyor. avantajlı kampanya ile birlikte 127,50 TL olan 3 litrelik ayçiçek yağına yalnızca 85 TL ödeyeceksiniz.

CarrefourSA yalnızca ayçiçek yağı ile sınırlı kalmayıp gıda ürünlerinde de fiyatları düşürdü. zeytinyağı ve ayçiçek yağı fiyat artışlarına karşı düzenlediği kampanya ile adından söz ettiren CarrefourSA, ev bütçesini düşünenlerin adresi oluyor.

CARREFOURSA AYÇİÇEK YAĞINDA 3 AL 2 ÖDE KAMPANYASI

Kaynak:Haber Kaynağı

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