Araç sahipleri dikkat ! Cezalar cebinizi yakmasın !

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2024 yılında yeniden değerleme oranında bir artışla karşı karşıya kaldı. Resmi Gazete'de duyurulan kararla birlikte, taşıt vergilerinde bu yıl %58,46 oranında bir artış gerçekleşecek. İşte, 2024 yılında araç sahiplerinin ödemeleri gereken yeni MTV fiyatları...

MTV GECİKME FAİZLERİ ARTTI

MTV’nin geç ödeme faiz oranı son olarak 21 Temmuz 2022 tarihinde 1 puan artırılmış ve %2,5’e, 14 Kasım 2023’te ise %3,5’e yükseltilmişti. Bu değişiklik ile beraber özellikle trafik borcu fazla olanlar, borçlarını zamanında ödemediklerinde %3,5 oranında faiz ödemesi yapmak zorunda kalacaklar. Araç sahiplerinin merak ettiği liste ise şu şekilde:

0-1300 motor



Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 2.120 TL'den 3359 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1479 TL'den 2343 TL'ye çıktı

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 2330 TL'den 3692 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1626 TL'den 2576 TL'ye çıktı

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 2545 TL'den 4032 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1773 TL'den 2809 TL'ye çıktı

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 5851 TL

4-6 yaş - 4387 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 6439 TL