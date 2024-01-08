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Araç sahipleri dikkat ! Cezalar cebinizi yakmasın !

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Araç sahipleri dikkat ! Cezalar cebinizi yakmasın !
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2024 yılında yeniden değerleme oranında bir artışla karşı karşıya kaldı. Resmi Gazete'de duyurulan kararla birlikte, taşıt vergilerinde bu yıl %58,46 oranında bir artış gerçekleşecek. İşte, 2024 yılında araç sahiplerinin ödemeleri gereken yeni MTV fiyatları...

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2024 yılında yeniden değerleme oranında bir artışla karşı karşıya kaldı. Resmi Gazete'de duyurulan kararla birlikte, taşıt vergilerinde bu yıl %58,46 oranında bir artış gerçekleşecek. İşte, 2024 yılında araç sahiplerinin ödemeleri gereken yeni MTV fiyatları...

MTV GECİKME FAİZLERİ ARTTI

MTV’nin geç ödeme faiz oranı son olarak 21 Temmuz 2022 tarihinde 1 puan artırılmış ve %2,5’e, 14 Kasım 2023’te ise %3,5’e yükseltilmişti. Bu değişiklik ile beraber özellikle trafik borcu fazla olanlar, borçlarını zamanında ödemediklerinde %3,5 oranında faiz ödemesi yapmak zorunda kalacaklar. Araç sahiplerinin merak ettiği liste ise şu şekilde:

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 2.120 TL'den 3359 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1479 TL'den 2343 TL'ye çıktı

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 2330 TL'den 3692 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1626 TL'den 2576 TL'ye çıktı

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 2545 TL'den 4032 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1773 TL'den 2809 TL'ye çıktı

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 5851 TL

4-6 yaş - 4387 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 6439 TL

Kaynak:Haber Kaynağı

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