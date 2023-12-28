Araba almak isteyenlere fırsat doğdu !Sıfır araba almak isteyenlere müjde!

"Araba Almak İsteyenler İçin Altın Fırsat: Opel'in SUV Modellerinde Yıl Sonu Kampanyası Başladı! Sıfır Araç Arayanlara Müjde: En Ekonomik Grandland Fiyatları ve Kampanya Detayları Burada!"

KAMPANYA DETAYLARI

FİYATLAR VE FAİZ ORANLARI:

Grandland modelinde 300.000 TL'ye kadar olan fiyatlar için 12 ay %0,99 faiz seçeneği müşterilere sunuluyor.

GS donanımında 75.000 TL, Ultimate donanımında ise 100.000 TL takas desteği kampanya kapsamında değerlendirilebiliyor.

ONLİNE SATIŞ AVANTAJI:

Özellikle online satışa özel olarak sunulan 1.5 130 HP AT8 GS versiyonu, başlangıç fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu versiyon, 1.615.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

KAMPANYA KOŞULLARI:

Kampanya, 01 Aralık 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. İlk araç tescil tarihi 1 Ocak 2022 ve öncesi olan müşterilerin başvuruları kabul edilecek.

Kampanya, HB C2, SD C1, SUV C7, SD D1, SUV D7 ODD segmentlerindeki Opel Grandland modellerini kapsıyor.

Kampanya, fiyat koruması olmayan Opel Grandland Ultimate versiyonlarından birini satın alan ve kampanya şartlarını yerine getiren müşterilere özel takas indirimi içermektedir.

Kampanya stoklarla sınırlı olup toplam 50 adet araç için geçerli.

ÖN REZERVASYON AVANTAJI:

1-31 Aralık 2023 tarihleri arasında Grandland 1.5 130 HP AT8 GS modelinde nakit alımlar için geçerli olan kampanya, sadece 30 adet araç için uygulanacaktır.

Motor ve Şanzıman Seçenekleri:

Grandland, 1.2 130 HP benzinli ve 1.5 130 HP dizel motor seçenekleri ile GS ve Ultimate donanım seviyelerinde sunuluyor.

OPEL GRANDLAND FİYATLARI NE KADAR?

1.2 130 HP BENZİN AT8 GS

Donanım: GS

Fiyat: 1.773.900 TL

Kampanya: 1.697.000 TL