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Ali Babacan’ın baba acısı

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Ali Babacan’ın baba acısı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın babası Hilmi Babacan, tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın babası Hilmi Babacan, 7 Kasım Salı günü Hacı Bayram Camisi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecek.

HİLMİ BABACAN

1938 yılında Ankara'da doğdu. 1956 yılında Ankara Ticaret Lisesi'ni, 1961 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. Çok küçük yaşlardan itibaren ticaretle iç içe olan Babacan, Türkiye'de toptan tekstil ticaretinin önde gelen isimlerindendi.

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