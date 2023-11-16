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Akaryakıtta tabela yeniden değişti: Motorine gece yarısı zammı!

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Akaryakıtta tabela yeniden değişti: Motorine gece yarısı zammı!
Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 4 kuruş zam geldi. Üst üste yapılan indirimler kısa sürerken benzin fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı.

Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 4 kuruş zam geldi. Üst üste yapılan indirimler kısa sürerken benzin fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları

İSTANBUL

Benzin litre fiyatı 34.55 TL
Motorin litre fiyatı 37.56 TL
LPG litre fiyatı 18.59 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı 35.20 TL
Motorin litre fiyatı 38.13 TL
LPG litre fiyatı 18.49 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı 35.35 TL
Motorin litre fiyatı 38.35 TL
LPG litre fiyatı 18.34 TL

Kaynak:Haber Kaynağı

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