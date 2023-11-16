Akaryakıtta tabela yeniden değişti: Motorine gece yarısı zammı!

Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 4 kuruş zam geldi. Üst üste yapılan indirimler kısa sürerken benzin fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı.