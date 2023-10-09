AFAD Duyurdu! İstanbul, İzmit, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta Yaşayanlar Dikkat..

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Ukrayna üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının Türkiye'yi etkisi altına alacağını duyurdu. Özellikle İstanbul'dan başlayarak kuzeydeki birçok ilin bu durumdan etkileneceğini belirtti.

İşte hava durumu ile ilgili verdiği önemli bilgiler:

İstanbul'dan başlayarak İzmit, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop gibi kuzey illeri etkileyecek.

Bu illerde hava sıcaklıkları ani bir düşüş yaşayacak.

Vatandaşlar, bu ani sıcaklık değişimine karşı tedbirli olmalılar. Açık pencere veya ince kıyafetle uyumamalılar.

Gece vardiyasında çalışanlar da yanlarında hırka veya ceket bulundurmalılar.

Yağışlı hava, İstanbul'dan başlayarak Sinop'a kadar birçok ilde görülecek.

Bu yağışların en etkili şekilde Bartın ilini vurması bekleniyor.

Kerem Ökten, vatandaşların bu hava değişikliğine karşı dikkatli olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını tavsiye ediyor. İlgili illerde yaşayanların yağışlı hava ve sıcaklık değişiklikleri konusunda dikkatli olmaları, özellikle gece çalışanların ise soğuk hava şartlarına karşı hazırlıklı olmaları önem taşıyor. Meteoroloji'den yapılan güncellemeleri takip etmek de bu dönemde önemli bir adım olabilir.