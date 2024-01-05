2024 En yüksek promosyon veren banka hangisi?

Yeni yıla girer girmez tüm emeklilerin gözü tekrardan bankalara çevrildi. Hangi banka 2024 yılında ne kadar promosyon verecek en merak edilen konuların başında geliyor.İşte 2024 yılı Ocak ayında, en yüksek promosyon ödemelerini yapan bankalar.