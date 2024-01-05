2024 En yüksek promosyon veren banka hangisi?
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Yeni yıla girer girmez tüm emeklilerin gözü tekrardan bankalara çevrildi. Hangi banka 2024 yılında ne kadar promosyon verecek en merak edilen konuların başında geliyor.İşte 2024 yılı Ocak ayında, en yüksek promosyon ödemelerini yapan bankalar.
Yeni yıla girer girmez tüm emeklilerin gözü tekrardan bankalara çevrildi. Hangi banka 2024 yılında ne kadar promosyon verecek en merak edilen konuların başında geliyor.İşte 2024 yılı Ocak ayında, en yüksek promosyon ödemelerini yapan bankalar.
2024 Yılı En Yüksek Promosyon Veren Banka Hangisi?
ING Bank:
- ING Bank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 12.500 TL'ye kadar varan promosyon imkanı sunuyor.
İş Bankası:
- İş Bankası, emekli maaşını transfer edenlere 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.
Yapı Kredi Bankası:
- Yapı Kredi, emekli müşterilerine 9.000 TL'ye varan promosyon imkanı tanıyor.
Ziraat Bankası:
- Ziraat Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaşa göre değişen 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor.
Kaynak:
Güncel