2000 sonrası sigorta girişi olanlar dikkat! Emekli olabilirsiniz

2000 sonrası sigorta girişi olanlar dikkat! O tarihten sonra sigorta girişi olanlar için yeni bir düzenleme gündemde. Binlerce kişiye erken emeklilik hakkı doğuyor mu? İşte detaylar...

Halk TV’nin haberine göre; Emeklilikte Yaşa Takılanlar’dan (EYT) faydalanamayan ve kapsam dışı kalanlar için yeni bir emeklilik düzenlemesi yapılacağı iddiası iktidara yakın bir medyada kendini duyurdu.

Aktarılan bilgilerde "Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması durumunda, EYT düzenlemesi sonrasında güncellenen prim-yaş listesine göre, 2000 ve 2008 arası sigortalı olanların erken emekli olabilecekleri" üzerinde duruldu. Fakat iddia edilen düzenlemede erken emeklilik imkanında düşük maaş öngörülüyor.

ERKEN EMEKLİLİK 2024

EYT’nin ardından beş milyondan fazla 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalının emekliliği geldi. Prim şartını tamamlayamayanlar ise borçlanma formülüyle emekli olmaya hak kazandı. Şimdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı çalışma ile, sigorta başlangıcı 1999’dan sonra olanlar kademeli emeklilik sisteminin onaylanması durumunda, 2000 ile 2008 arasında sigorta girişi yapılanlar gerekli şartları sağladıklarında emekliye ayrılabilecekler.

Bu doğrultuda SSK’lı çalışanlar belli bir yaş ve prim sayısına ulaştıklarında kademeli olarak emekli olabilecekler. Kademeli emeklilikte şartlar, çalışanın sigorta türü ile başlangıç tarihine göre değişiklik gösterebiliyor. Kademeli emeklilikte çalışanlar daha erken emekli olsalar da maaşları düşük kalıyor.

Sigortalılık süresi ve prim gün sayısına göre emeklilik şartları şöyle:

- SSK'lı kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

- SSK'lı erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

- BAĞ-KUR'lu kadınlar: 7200 prim günü.

- BAĞ-KUR'lu erkekler: 9000 prim günü.

- Emekli Sandığı'na tabi kadınlar: 7200 prim günü.

- Emekli Sandığı'na tabi erkekler: 9000 prim günü.