18. Felis Ödülleri’nde kazananlar ödüllerini aldı

Etkili yaratıcılığı ödüllendirme misyonuyla bu yıl 18’inci kez gerçekleştirilen Felis Ödülleri’nin ilk gecesi sona erdi. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde Felis’te 8, Curious Felis’te 1 bölümde kazananlar açıklandı; toplamda 6 Büyük Ödül sahibine takdim edildi.

Brand Experience Felis, Craft Felis, Creative Commerce Felis, Data Felis, Entertainment Felis, Healthcare & Wellness Felis, Integrated Felis, Social Media Felis’in yanı sıra Curious Felis Yaratıcı Strateji Bölümü’nde ödüle uzananların paylaşıldığı Felis Ödülleri’nin ilk gecesi, MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan’ın açılış konuşmasıyla başlayıp, Zeki Şen’in sunumuyla devam etti. Bu yıl 4 bin 272 başvurunun gerçekleştiği Felis’te en çok başvuru alan bölümler Craft Felis (523), Media Felis (474) ve Film Felis (376) oldu.

Büyük Ödüller ve Jüri Özel Ödülleri

Felis Ödülleri’nin ilk gecesinde 91 Felis, 158 Başarı Ödülü ve 6 Büyük Ödül sahiplerini buldu.

Brand Experience Felis Büyük Ödülü’ne Muhabbet’in Beşiktaş JK için hazırladığı Bu Oyuncak Sana kampanyası, Craft Felis Büyük Ödülü’ne Public Film’in Boyner Büyük Mağazacılık için hayata geçirdiği Bi’ Tanısan Seversin projesi layık görüldü.

Brand Experience Felis Büyük Ödülü’nü, MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan; Craft Felis Büyük Ödülü’nü ise Craft Felis Jüri Başkan Vekili aRthuR İstanbul Kurucu Ortağı Can Faga sahiplerine takdim etti.

Data Felis’te 4129Grey/Ogilvy’nin The Coca-Cola Company için yarattığı A Piece of Magic, Healthcare & Wellness Felis’te EssenceMediacom’un Artı İletişim Yönetimi ortaklığında Orkid için hazırladığı Orkid Periosfer, Integrated Felis’te Concept’in EssenceMediacom ortaklığında Vestel için hayata geçirdiği Biz Voleybol Ülkesiyiz Entegre kampanyaları Büyük Ödül’ü kucakladı.

Ödüller sırasıyla Data Felis Jüri Başkanı, Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Healthcare & Wellness Jüri Başkan Vekili Pharmatopia Vizyoner Eczacılar Derneği Kurucu Başkanı Adile Özdağ ve Integrated Felis Jüri Başkanı, BÜRO Kurucu Ortağı ve Yönetici Kreatif Direktörü İlker Zaharya tarafından takdim edildi.

6 Altın, 9 Gümüş ve 8 Bronz Ödül’ün sahibini bulduğu Curious Felis Yaratıcı Strateji Bölümü’nde Büyük Ödül’e aRthuR İstanbul’un Penti için hazırladığı Hiç Çamaşırı kampanyası uzandı. Hiç Çamaşırı, En İyi Vaka Yazımı Ödülü’nün de sahibi oldu. aRthuR İstanbul ödüllerini Curious Felis Yaratıcı Strateji Bölümü Jüri Başkanı, Punch BBDO Chief Strategy Officer Yelda Aktuna’dan teslim aldı.

Yılın en’leri

18. Felis Ödülleri’nde Yılın Markası unvanının sahibi Algida olurken, Yılın Bağımsız Ajansı olarak ise Rafineri seçildi. “Yılın en iyilerine” ödüllerini MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan takdim ederken, Curious Felis’te ise Yılın Strateji Ekibi unvanı TBWA\Istanbul ve VMLY&R İstanbul olmak üzere iki ajansa birden verildi.

Felis Ödülleri’nde diğer bölümlerin kazananlarının yanı sıra Yılın Medya Ajansı, Yılın Yaratıcı Ajansı, Yılın Reklamvereni ve Curious Felis’te de Yılın Strateji Lideri unvanlarının sahipleri yarın akşam yine Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek ödül töreninde açıklanacak.