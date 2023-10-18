100. Yıl Liderler Zirvesi gerçekleşti

JCI Türkiye tarafından The Ankara Hotel’de gerçekleştirilen Liderler Zirvesi ekosistemin önde gelen konuşmacılarına ve Türkiye’nin dört yanından katılımcılara ev sahipliği yaptı. Etkinliğin ana temasını ise Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in 100. yılı oluştu rdu. Üç günlük etkinlik kapsamında liderlik, inovasyon ve sürdürülebilirlik üzerine konuşmalar, paneller ve atölye çalışmaları gerçekleşti. Alanı nda uzman konuşmacılar ve sektör liderleri, geleceğimiz olan genç liderlere ilham verici içgörüler ve uygulanabilir bilgiler sundular.

Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Türkiye Derneği her yıl gerçekleştirdiği geleneksel Liderler Zirvesi’ni bu sene Ankara’da en büyük rol modelleri Atatürk’ün izinde 100. Yıl misyonunu gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet temasında gerçekleştirdi.

EKOSİSTEMİN ÖNCÜ İSİMLERİ BİR ARADAYDI

Ana konuşmacılar arasında ise teknoloji ve inovasyon gurusu Serdar Kuzuloğlu ve SASA Polyester Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu yer aldı.

Serdar Kuzuloğlu konuşmasında; Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak, geçmişten bugüne liderlik anlayışının evrimini ve Cumhuriyetin liderlikle olan derin bağını vurguladı. Aynı zamanda, dijitalleşmenin ve teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde, geleceğin liderlik biçimleri ve dijital liderlik gibi konulara değinerek, fütürist liderlik anlayışı hakkında ilham verici içgörüler sundu. Kuzuloğlu, liderliğin toplum ve iş dünyası üzerindeki etkilerini de ele alarak, JCI'nin liderlik temasına olan vurgusunu pekiştirdi.

Erdemoğlu Holding yönetim kurulu başkanı İbrahim Erdemoğlu yaptığı konuşmada; ihracatın ithalatın önüne geçmesi gerektiğini, bu şekilde dış borçlarımızı daha sağlıklı bir şekilde kapatabileceğimizi ve bunun içinde tüketim toplumundan üretim toplumuna geçmemiz gerektiğini söyledi. Erdemoğlu konuşmasını herkesin kendi uzmanlık alanında yoğunlaşırsa başarılı olacağını söyleyerek arı tek bir iş yapar Bal yapar tam yapar, sözüyle tamamladı.

Zirve kapsamında Kadın Liderler Panelinde ANGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Diker, SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval, TEA CO. Kurucusu Nazlı Esen ve UMMANSU ATO Meclis Üyesi Naz Öztürk kadın liderliğine dair önemli başlıkları masaya yatırdılar. Dijital Liderlik Paneli’nde Moralabs Ceo Kamer Kemerkaya, F-Ray’dan Öztürk Ergül ile yönetmen Okan Özbay dijitalleşen dünyada liderlik süreçlerini değerlendirdiler.

Girişimci Liderlik Paneli ise Arya Women Yatırım Platformu kurucusu Münteha Adalı, Futur Bright Ceo Akan Abdula, Colendi Bank Yönetim Kurulu üyesi Erkan Kilimci, Ventures & Mentors League Ceo Ufuk Batum girişimci liderliğin iyi örneklerini aktardılar.

LİDERLİK, İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA YENİ UFUKLAR AÇAN BİR ZİRVE

2023 JCI Türkiye Başkanı Fatih Katipoğlu kapanış konuşmasında; ‘’ 2023 JCI Türkiye Liderler Zirvesi, liderlik, inovasyon ve girişimcilik alanlarında yeni ufuklar açan bir başarıyla sona erdi. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne özel olarak düzenlediğimiz bu unutulmaz etkinlik, değerli konuşmacıların ilham verici sunumları, interaktif atölyeler ve katılımcılarımızın coşkusuyla dolu bir deneyimdi. Zirvemizin her anı, geleceği şekillendirmeye kararlı genç liderlerin bir araya gelerek paylaştığı birikimlerle doluydu.‘’ dedi.

Sektördeki en iyi beyinlerle ağ kuran katılımcılar aynı zamanda topluluk önünde konuşma, münazara, drama gibi bir çok etkinlikle eş zamanlı olarak liderlik becerilerini geliştirme fırsatı yakaladılar. Zirve kapsamında gerçekleşen Anıtkabir ziyareti esnasında Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda duygusal anlar yaşayan genç liderler, Ankara turu ile etkinliği tamamladılar.