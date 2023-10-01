1 EKİM 2023 SİGARA FİYATLARINA zam haberi geldi: Marlboro, Parliament, Monte Carlo, Chesterfield, L&M Fiyatı yeniden değişti

Sigara fiyatlarına sürekli olarak gelen artışlar, sigara kullanıcıları tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. 28 Eylül 2023 tarihinde sigaralara yeni bir zam geldi ve birçok popüler markanın fiyatı güncellendi.

İŞTE GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 48 TL Winston Dark Blue & Deep Blue: 48 TL Winston: 49 TL Winston Slims: 50 TL Winston Xsence: 51 TL Camel Slender: 46 TL Camel Deep Blue: 46 TL Camel Black & White: 47 TL Camel Yellow & Brown: 48 TL Monte Carlo: 46 TL Monte Carlo Slender: 46 TL LD: 46 TL LD Slims: 46 TL Camel Yellow 100 (Gram, Sarmalık Kıyılmış Tütün): 85 TL Marlboro Edge (Blue/Sky): 49 TL Marlboro Touch (Blue/Gray/White): 50 TL Marlboro (Red/Touch): 51 TL Parliament Aqua Blue Slims: 53 TL Parliament: 52 TL Parliament Midnight Blue: 51 TL Muratti: 49 TL Muratti Blu: 48 TL Lark: 48 TL Chesterfield: 47 TL L&M: 47 TL Marlboro Roll 50 (Sarmalık Kıyılmış Tütün): 55 TL

Sürekli olarak artan sigara fiyatları, sigara kullanıcıları üzerinde olumsuz etkilere yol açıyor. Philip Morris ve JTI gruplarına yönelik son 5 TL'lik zamın ardından, yeni zamların geleceği konuşuluyor. Sigara fiyatlarındaki bu artışlar, içicilerin alışkanlıklarını ve harcamalarını gözden geçirmelerine neden oluyor.

Ülkemizdeki enflasyon ve hayat pahalılığı, tütün ürünlerine bir kez daha yansıdı. Sigara fiyatlarındaki sürekli artışlar, içicilerin cebini daha fazla zorluyor. Sigara kullanıcıları, bu zamların ardından sigara alışkanlıklarını tekrar gözden geçirmeye ve alternatif çözümler aramaya başlıyorlar.

Sonuç olarak, sigara fiyatlarındaki bu son zamlar, içicileri ekonomik açıdan zorluyor ve sağlık açısından da olumsuz etkiler yaratıyor. Sigara kullanıcıları, bu dönemde sigara bırakma veya azaltma konularını düşünerek sağlıklı yaşam tercihlerine yönelebilirler.