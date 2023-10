Yalıtımsızlık nedeniyle her yıl ülke bütçesinden 12 milyar dolar havaya savruluyor!

Enerji tüm dünyanın en temel ihtiyaçlarından biri… Gelişen teknoloji enerjiye duyulan ihtiyacı hızla artırırken aşırı tüketimden dolayı enerji kaynakları için kırmızı alarm çalıyor. Enerjide alternatif çözümler konuşulurken boşa harcanan enerjiden tasarruf etmek çok büyük önem taşıyor. 1924’te Uluslararası Tasarruf Kongresi’nde kabul edilen Dünya Tasarruf Günü, her yıl ekim ayının son günü kutlanıyor. Tam 30 yıldır ülke genelinde yalıtım bilincini artırarak enerji tasarrufunun önüne geçmeye çalışan İZODER, Dünya Tasarruf Günü’nde herkesi boşa akıtılan enerji musluklarını kapatmaya çağırıyor.

Bireysel ya da toplumsal refahı yükseltmenin yolunun tasarruftan geçtiğini belirten İZODER- Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, şunları söyledi, “Küçük büyük demeden tasarrufu hayatımızın her alanında yaygınlaştırmak büyük önem taşıyor. Bir yandan tüketimi azaltırken diğer yandan verimliliği artırmak büyük önem taşıyor. Sürdürülebilir bir dünya için verimlilik ve tasarruf ön koşulu oluşturuyor. Bu noktada herkesin enerjide verimliliğe ve tasarrufa dikkat etmesi gerekiyor. Türkiye, enerjisinin yüzde 71’ini ithal eden bir ülke; doğalgazda ise bu oran yüzde 99’a ulaşıyor. Ülkemizde kullanılan toplam enerjinin yüzde 31’i binalarda tüketiliyor. Tüketilen bu enerjinin yüzde 80’i de kışın ısınma yazın soğutma için kullanılıyor. Geçtiğimiz yıl enerji ithalatına yaklaşık 100 milyar dolar ödeyen ülkemizde binaların sadece yüzde 20’si yalıtımlı olduğu için bu 100 milyarın yaklaşık 12 milyar doları havaya savrulmuş oldu. Binaların çatı, duvar döşemelerinde standartlara uygun CE işaretli ürünlerle doğru ısı yalıtımı yaptırır ve pencerelerinde kaplamalı yalıtım camı üniteleri kullanırsak yazın serinlemek kışın ısınmak amaçlı enerji tüketimini yarı yarıya azaltabiliriz. Böylece hem cari açığı hem de enerji faturalarımızı düşürebiliriz. Enerji tasarrufunda önemli rol oynayan yalıtımla azalan enerji tüketimi aynı zamanda hava kirliliğinin önlenmesine destek olarak çevreyi de koruyor.”

Türkiye’nin enerji israfı gelişmiş ülkelerde 3 ila 5 kat fazla

Yalıtımsız her binanın enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasına sebep olduğuna değinen İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, tasarruf için yalıtımı konuşurken Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı TS 825’de revizyonun önemini vurgulayarak açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Yeni inşa edilen binalarla ilgili pek çok yönetmelik ve mevzuat olsa da gelişmiş ülkelerin yine de gerisindeyiz. Bu ülkelerde binalarda enerji verimliliğine yönelik birçok adım atılarak enerji limitleri düşürülürken, ülkemizde halen 2008 yılında tanımlanmış enerji limitleri kullanılıyor. AB’de 2019 yılından bu yana yeni kamu binalarının tümü neredeyse sıfır enerjili olarak üretiliyor. 2020 yılının başından itibaren ise tüm yeni binalar neredeyse sıfır enerjili olarak yapılıyor. Birçok gelişmiş ülkede binalar, ısıtma ve soğutmaya yönelik birim metrekaredeki yıllık enerji tüketimi 30-50 kW olacak şekilde yalıtımlı olarak tasarlanıyor ve inşa ediliyor. Ülkemizde ise halen bina enerji tüketimi 100-120 kW (birim metrekare/yıl) seviyesinde. Enerji israfımız gelişmiş ülkeler ile mukayese edildiğinde 3 ila 5 kat daha fazla. Daha somut bir örnek vermek gerekirse: Almanya ile aynı iklim koşullarına sahip Ankara’da her katta iki dairenin olduğu beş katlı iki binayı kıyasladığımızda; Almanya 30 kW (birim metrekare/yıl) enerji tüketirken, Ankara’daki bina 170 kW (birim metrekare/yıl) enerji harcıyor. Bir an önce Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde de tanımlandığı üzere enerji limitlerimizi ve U değerlerimizi gelişmiş ülkeler seviyesine getirilmeliyiz. Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı TS 825 revizyonu bu noktada büyük önem taşıyor. Revize standardın bir an önce çıkarılmasını bekliyoruz.”

Güvenli, enerji verimli, sağlıklı ve konforlu binalarda yaşamanın en önemli koşullarından olan ısı, su, ses, yangın ve tesisat yalıtımı, doğru uygulandığında yapıların ömrünü uzattığı gibi bakım ve onarım masraflarından da tasarruf sağlamasında önemli bir role sahip. Ülkede yalıtımsız bina kalmaması için yoğun çalışmalar sürdürdüklerini belirten Emrullah Eruslu, “Yalıtımı herkes için ulaşılabilir kılmak ve mevcut binalarda yalıtım uygulamalarının yaygınlaşması için uzun yıllardır ilgili kurumlarla üzerinde çalıştığımız “Yalıtım Kredisi” konusunda da önemli bir adım atıldı. 6 Haziran 2022’de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine Maliye Bakanlığı öncülüğünde, İZODER’in desteği ile hayata geçen daire başına 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı Yalıtım Kredisi, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Katılım bankaları tarafından verilmeye başlandı. Şekerbank iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Eko Kredi, yalıtım uygulamaları için önemli bir finansman çözümü oldu. Isı yalıtımının önemini bilmesine rağmen ekonomik nedenlerden dolayı yalıtım yaptıramayan çok sayıda kişi var. Kredi ödemelerinden endişelenenler elektrik ve doğalgaz faturalarının yarı yarıya düşeceğini, sağladıkları tasarrufla kredilerini sıkıntı çekmeden ödeyebileceklerini unutmamalı. Yalıtım Kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız İZODER’in web sitesine girerek kredi detaylarını öğrenebilirler” dedi.