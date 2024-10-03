En Çok Konuşulan Yapay Zekâ Araçları! Sohbet araçları 2024’te de zirvede!

Düzenli bir şekilde kullandığımız pek çok cihaz ve uygulamaya entegre edilen yapay zekâ yazılımları; artık akıllı sohbet robotlarından kişiselleştirilmiş reklamlara, içerik üretiminden medya takip hizmetlerine değin hemen her yerde karşımıza çıkıyor.

Daha çok bireysel sohbet robotlarıyla hayatımıza giren yapay zekâ araçları hem bireysel kullanımda hem de işletmelerin hizmet, üretim ve otomasyon süreçlerinde büyük fayda sağlıyor. Yapılan son araştırmalar küçük işletmelerin %30’undan fazlasının iş süreçlerinde yapay zekâ araçlarını kullandığını ve bu yolla hem kazanç artışı hem de gider azalttığını ortaya koyuyor.

Medya Takip Merkezi (MTM) AI servisi tarafından 2023 ve 2024’ün Ocak-Ağustos tarihleri arasını kapsayan 10 bini aşkın Yazılı basın, TV ve İnternet haber siteleri üzerinden yapılan tarama sonuçlarına göre; yapay zekâ ile ilgili haber ve içeriklerde bir önceki döneme göre %73’lük bir artış gerçekleşmiş durumda. Rapora göre; her iki dönemde de yapay zekâ araçlarının en çok konuşulduğu mecranın internet, en az konuşulduğu mecranın ise TV olduğu görülüyor.

Peki, normal kullanıcıların ChatGPT nedeniyle daha çok sohbet robotu olarak tanıdığı, fakat gerçekte pek çok araç ve uygulamanın arka planında kullanılan bu yapay zekâ araçlarından hangileri daha çok konuşuluyor? Bir önceki döneme göre popülaritesi en çok artan ve azalan AI araçları hangileri? Medya ve sosyal medya yansımaları daha çok hangi mecralarda yoğunlaşıyor?

MTM araştırma sonuçlarına göre; yapay zekâ araçlarıyla ilgili içerik sayısında bir önceki döneme kıyasla %15’lik bir artış gerçekleşirken, en çok konuşulan yapay zeka araçları ise daha çok AI sohbet botları oldu.