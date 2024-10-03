En Çok Konuşulan Yapay Zekâ Araçları! Sohbet araçları 2024’te de zirvede!
10 bini aşkın kaynak üzerinden tarama yapan Medya Takip Merkezi (MTM) AI, en çok konuşulan yapay zekâ araçlarını mercek altına aldı. Buna göre; AI konusuna olan ilgi bir önceki döneme göre %73 artarken en büyük yönelim ise yapay zekâ sohbet araçlarına oldu. İşte 2024’ün en çok konuşulan yapay zekâ araçları ve araştırmada ortaya çıkan diğer çarpıcı sonuçlar…
Düzenli bir şekilde kullandığımız pek çok cihaz ve uygulamaya entegre edilen yapay zekâ yazılımları; artık akıllı sohbet robotlarından kişiselleştirilmiş reklamlara, içerik üretiminden medya takip hizmetlerine değin hemen her yerde karşımıza çıkıyor.
Daha çok bireysel sohbet robotlarıyla hayatımıza giren yapay zekâ araçları hem bireysel kullanımda hem de işletmelerin hizmet, üretim ve otomasyon süreçlerinde büyük fayda sağlıyor. Yapılan son araştırmalar küçük işletmelerin %30’undan fazlasının iş süreçlerinde yapay zekâ araçlarını kullandığını ve bu yolla hem kazanç artışı hem de gider azalttığını ortaya koyuyor.
Medya Takip Merkezi (MTM) AI servisi tarafından 2023 ve 2024’ün Ocak-Ağustos tarihleri arasını kapsayan 10 bini aşkın Yazılı basın, TV ve İnternet haber siteleri üzerinden yapılan tarama sonuçlarına göre; yapay zekâ ile ilgili haber ve içeriklerde bir önceki döneme göre %73’lük bir artış gerçekleşmiş durumda. Rapora göre; her iki dönemde de yapay zekâ araçlarının en çok konuşulduğu mecranın internet, en az konuşulduğu mecranın ise TV olduğu görülüyor.
Peki, normal kullanıcıların ChatGPT nedeniyle daha çok sohbet robotu olarak tanıdığı, fakat gerçekte pek çok araç ve uygulamanın arka planında kullanılan bu yapay zekâ araçlarından hangileri daha çok konuşuluyor? Bir önceki döneme göre popülaritesi en çok artan ve azalan AI araçları hangileri? Medya ve sosyal medya yansımaları daha çok hangi mecralarda yoğunlaşıyor?
MTM araştırma sonuçlarına göre; yapay zekâ araçlarıyla ilgili içerik sayısında bir önceki döneme kıyasla %15’lik bir artış gerçekleşirken, en çok konuşulan yapay zeka araçları ise daha çok AI sohbet botları oldu.
En çok AI sohbet araçları konuşuldu
MTM AI araştırma sonucuna göre; OpenAI tarafından geliştirilen ve takviyeli öğrenme teknikleriyle beslenen büyük bir dil modeline dayanan sohbet aracı ChatGPT, her iki dönemde de tüm mecralar toplamında açık ara en çok konuşulan yapay zekâ aracı olarak karşımıza çıkıyor. ChatGPT, bir önceki döneme göre %18’lik bir düşüş yaşamasına rağmen 2024’te 65 bin 949 içerikle en çok konuşulan AI aracı oldu.
Google AI’ın “Bard” ismiyle 40’a yakın dilde ve 200’ü aşkın ülkede ChatGPT'ye rakip proje olarak başlattığı ve daha sonra adını “Gemini” olarak değiştirdiği yapay zekâ sohbet robotu ise bir önceki döneme göre %6.911’lik bir artış ve 19 bin içerik ile onaltı basamak birden yükselerek en çok konuşulanlar listesinin ikinci sırasına yerleşti.
Kullanıcıların yazdığı metni tamamlamak, metinden görsel tasarlamak, kod yazmak ve çeviri yapmak gibi amaçlar için Microsoft tarafından yapay zekâ tabanlı dijital yardımcı olarak tasarlanan Copilot ise %182’lik artış ve 11 bin 728 içerikle bir önceki döneme göre bir sıra yükselerek listede üçüncü sıraya yerleşti.
WhatsApp, Instagram ve Facebook’u bünyesinde barındıran Meta AI tarafından, çeşitli endüstrilerde kullanılmak piyasaya üzere sürülen yapay zekâ aracı LLaMa ise altı sıra birden yükselerek %572’lik bir içerik artışı ile listede dördüncü sıraya yerleşmiş görünüyor.
Adını ünlü ressam Salvador Dali ve WALL-E adlı animasyondan alan OpenAI’ın yapay zekâ aracı DALL-E’nin; önceki döneme göre iki sıra gerileyip beşinciliğe yerleştiği listede, Discord aracılığıyla metinsel açıklamalardan fotoğraf ve video oluşturan yapay zekâ aracı Midjourney ise dört sıra gerileyerek altıncı sıraya oturmuş durumda.
TV’de konuşulan tek yapay zekâ aracı: ChatGPT
MTM verilerine göre; geniş kitleler tarafından kullanılan sohbet aracı ChatGPT, her iki dönemde de televizyonda konuşulan tek yapay zekâ aracı olmayı başardı. 2023’ün Ocak- Ağustos döneminde 577 içerikte bahsi geçen ChatGPT, 2024’ün aynı döneminde %282’lik bir artış ile toplam 2 bin 204 habere konu oldu.
Tüm medya mecraları toplamında bir önceki döneme göre içerik sayısı açısından en büyük düşüş 14 bin 146 ile ChatGPT’de yaşanırken, en büyük çıkış ise 11 bin 524 içerikle Gemini’de görüldü. 2023’te 271 olan Gemini ile ilgili içerik sayısı 2024’te %6.911 artış ile 19 bine yükseldi.
Peki durum sosyal medyada ne? Paylaşımlarda en çok konuşulan yapay zekâ araçları hangileri? Bu uygulamalar arasında hangileri daha çok öne çıkıyor?
Sosyal medya, en çok AI iş araçlarını konuşuyor
MTM’nin 187 dil ve 196 ülkeyi kapsayan dijital medya ölçümleme platformu DigiLUP’ın 01-31 Eylül tarihleri arasını kapsayan verilerine göre; 308 bin 500 paylaşıma konu olan ChatGPT, sosyal medyada en çok konuşulan yapay zekâ aracı oldu. İş dünyasında yoğun bir şekilde kullanılan fotoğraf ve video oluşturma uygulaması MidJourney’in 79 bin 200 paylaşımla ikinci olduğu listede, DALL-E ise üçüncü sıraya yerleşmiş görünüyor.
Tüm bu veriler ışığında medya ve sosyal medyada konuşulan yapay zekâ araçlarının içerik dağılımlarına bakıldığında, medyada daha çok sohbet araçlarının sosyal medyada ise yapay zekâ yardımcı iş araçlarının daha çok konuşulduğu görülüyor