‘Kaybettiğimiz her can birinin annesi, babası, oğlu, kızı…’

Babacan şöyle konuştu:

“Ülkemizin her köşesine ateş düştü. Sayıları ifade edince sanki anlamını yitirir gibi oluyor ama kaybettiğimiz her bir can; birinin annesi, birinin babası, birinin kardeşi, oğlu, kızı… Kaybettiğimiz her can birinin yeğeni, kuzeni, dedesi, ninesi… Acı büyük. Taş olsa dayanmaz. Millet olarak büyük bir acının tam ortasındayız. Kaybettiğimiz, kurtaramadığımız her bir insanımıza Allah’tan rahmet diliyorum.”

‘Çok arkadaşımızı kaybettik’

“Biz de DEVA Partisi olarak çok sayıda arkadaşımızı kaybettik. Ben de bugün yol arkadaşlarını kaybetmiş biri olarak aranızdayım. Canı yanan bir arkadaşınız olarak aranızdayım. Kimleri yitirdik, biraz bahsetmek istiyorum.”

‘Mehmet Baykara’yı kime sorsanız hayrından bahseder’

“Adıyaman Tut İlçe Başkanımız Mehmet Bey… Mehmet Baykara’yı 8 kişilik ailesiyle birlikte maalesef kaybettik. Mehmet Bey’i Tut’ta kime sorarsanız sorun, herkes iyiliğinden, hayrından bahseder size. Sevilen, sayılan, her derde koşmaya çalışan candan, gayretli bir arkadaşımızdı.”

‘Süheyla Dicle’yi maalesef kaybettik’

“Adıyaman’da il yönetim kurulu üyemiz Süheyla Dicle… İl kurucu heyeti üyemiz Maalesef kaybettik.”

‘Hasari Bey açık yüreklilikle mücadele eden bir arkadaşımızdı’

“Hasari Dicle… Hasari Bey, çok iyi, çok naif bir arkadaşımızdı. Dobra dobra fikrini söyleyen, hiçbir şeyden çekinmeyen, açık yüreklilikle mücadele eden bir arkadaşımızdı. En son Adıyaman’a gittiğimde beraber esnaf ziyareti yapmıştık. Bol bol sohbet etmiştik. Adıyaman’daki dostlarımızı aileleriyle birlikte kaybettik. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin.”

‘Sami Özel kardeşim en çalışkan arkadaşlarımızdan birisiydi’

“Yine Adıyaman… Sami Özel kardeşim şehirdeki en çalışkan arkadaşlarımızdan birisiydi.”

‘Salih Dökme iki evladını kaybetti’

“Kahramanmaraş’ta kalbimiz paramparça oldu. Dulkadiroğlu ilçe başkanımız Salih Dökme enkaz altındaydı. Eşiyle beraber ilk günün sonlarına doğru enkazdan çıkarıldı ama maalesef, ne acı ki iki evladı İsmail ve Elif’i kaybetti.”

‘Yavuz Büyükçapar idealist bir hukukçuydu’

“Yine Dulkadiroğlu ilçe başkan yardımcımız Yavuz Büyükçapar’ı kaybettik. Gencecik bir avukat kardeşimdi. Hukuk fakültesini yeni bitirmiş idealist bir hukukçuydu.”

‘Gürkan, ilçe teşkilatımızda canla başla çalıştı’

“Dulkadiroğlu ilçesinden yönetim kurulu üyemiz Gürkan Aydemir… Gürkan, genç bir iş insanıydı. Büyük emeklerle ilçe teşkilatımızda canla başla çalıştı. Depreme annesinin evinde yakalandı. Gürkan’ı annesi ve kardeşiyle beraber maalesef kaybettik.”

‘Mustafa Erbaşlı çok fedakâr bir arkadaşımdı’

“İl yönetim kurulundan Mustafa Erbaşlı kardeşim… Cefakâr bir çiftçimizdi. Çok çalışkan, çok fedakâr bir arkadaşımdı. Eşiyle ve üniversiteyi yeni bitirmiş genç kızıyla birlikte kaybettik.”

‘Sadullah Bey’in kardeşini ve 16 yakınını kaybettik’

“Hatay… Yakın çalışma arkadaşım Sadullah Ergin Bey’in memleketi. Sadullah Bey’in de kardeşini ve 16 yakınını kaybettik. Acı büyük. Allah sabır versin. Sayılar söyleyince kolay oluyor, 40 bin-41 bin, ama tek tek anarak söyleyince kolay olmuyor.”

‘Yusuf bitmeyen enerjisiyle 3 senedir bizimleydi’

“Yusuf Yurdal… Herhalde bu salondaki pek çok arkadaşımız Yusuf’u tanımıştır. Sevecenliği, candanlığı, bitmeyen enerjisiyle 3 senedir bizimle beraberdi. Hatta parti kurulmadan önce tanışmıştık.”

‘Seher Hanım sokak sokak çalışan bir arkadaşımızdı’

“Yine Hatay’dan Seher Aslan’ı kaybettik. Seher Hanım sokak sokak çalışan, işini hakkıyla yapmaya gayret gösteren çok çalışkan bir arkadaşımızdı.”

‘Kenan Gün, ülkemiz için canhıraş çalışan arkadaşlarımızdandı’

“Hassa ilçemizden Kenan Gün, ülkemizin yarınları için canhıraş çalışan arkadaşlarımızdandı. Eşi ve oğluyla kaybettik.”

‘Aysel Hanım’ı üç evladıyla beraber kaybettik’

“Yine Hassa’dan Aysel Bolat da sosyalliğiyle, her yere yetişmeye çalışan çalışkanlığıyla gücümüze güç katan yol arkadaşlarımızdandı. Aysel Hanım’ı da üç evladıyla beraber kaybettik.”

‘Biz onlardan razıydık, Allah da razı olsun’

“Allah her birine gani gani rahmet eylesin. Biz onlardan razıydık, Allah da onlardan razı olsun inşallah. Kaybettiğimiz arkadaşlarımızın ailelerine sabır diliyorum ve seslenmek istiyorum. Evet, canınızı kaybettiniz. Ne yapsak az ne desek az. Ama şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum ki burası sizin yuvanız. Burası kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımızın yuvası. Ben de bütün arkadaşlarımla beraber, sizin kardeşiniz, evladınız, abiniz, arkadaşınız olarak her zaman yanınızda olacağım.”

Babacan, konuşmasını deprem bölgesine giderek çalışmalara katılan DEVA Partisi teşkilatına teşekkürlerini sunarak tamamladı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi

Fotoğraf: Anka