ŞOK Market Ekim Kataloğu: İşte İndirimdeki Termos, Matara ve Kahve Makinesi

Çift Cidarlı El Yakmayan Cam Su Matarası: Bu su matarası, hem güvenli hem de şık bir şekilde suyu saklamanıza yardımcı olur. Cam malzemesi sayesinde içeceğiniz suyun lezzetini korur.

Bardaklık: Mutfak düzeninizi sağlamak için kullanabileceğiniz bardaklık, bardakları düzenli bir şekilde muhafaza etmenize yardımcı olur.

Kahve Fincan Takımı: Kahve keyfinizi daha da özel kılacak olan Lara Sea kahve fincan takımı, şık tasarımıyla sohbetlerinizi renklendirir.

Çay Takımı: 12 parçadan oluşan çay takımı, çay saatlerinizi daha keyifli hale getirir.

Saklama Kabı: Paşabahçe ürünü olan saklama kabı, mutfağınızdaki malzemeleri düzenli bir şekilde saklamanızı sağlar.

Dikdörtgen Tepsi: Yemek servisi veya atıştırmalıkları sunarken kullanabileceğiniz dikdörtgen tepsi, dayanıklı yapısıyla uzun ömürlüdür.

Ceviz Kıracağı ve Fındık Kıracağı: Pratik kullanımı ile ceviz ve fındık kırma işlemini kolaylaştırır.

Minder ve Mutfak Önlüğü: Ev dekorasyonunuza ve mutfağınıza şıklık katacak minder ve mutfak önlüğü seçenekleri bulunuyor.

Bu ürünlerin yanı sıra, kedi malzemeleri, TV ürünleri, kıyafetler ve daha birçok farklı kategoriye ait ürünler de Ekim kataloğunda yer alıyor. ŞOK Marketlerinde geçerli olacak bu indirimlerden faydalanmak için 4 Ekim 2023 tarihini bekleyebilirsiniz. Ayrıca, ürünlerin stoklarla sınırlı olduğunu unutmamanız önemlidir. İhtiyacınız olan ürünleri kaçırmamak için erken davranmanızda fayda var.