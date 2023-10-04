A101'den Ekim Bombası: Hangi Televizyonlar Geliyor? Hangi Telefonlarda İndirim Var?

451 litre hacimli SEG NF 483 No-Frost Buzdolabı 5 Ekim itibarıyla satışa sunuluyor. Çift kapı, 312 kWh yıllık enerji tüketimi, 353 L soğutucu net hacim, 98 L dondurucu net hacim, 7 kg/24 saat dondurma kapasitesi ve 41 dB (A) ses seviyesi özelliklerine sahip buzdolabı, 2 yıl Vestel garantisi ile 13.999 TL olan fiyatıyla A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de.
SEG CM 910 9 kg Çamaşır Makinesi, 15 program, 1000 devir, zaman geciktirme, günlük 60 dk./60 °C, çocuk kilidi, 15 dk. hızlı yıkama, ön yıkama, LED gösterge ve sıcaklık ayar ek fonksiyonu avantajlarına sahip. 2 yıllık Vestel garanti kapsamı altındaki ürün, 8.799 TL fiyatıyla A101 mağazalarında yerini alıyor.
12 kişilik yıkama kapasiteli SEG BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi, 12 L su tüketimi, su taşma emniyeti, eko programı, zaman erteleme fonksiyonu, tuz ve parlatıcı göstergesi özellikleriyle, 2 yıllık Vestel garantisiyle ve 7.299 TL’lik fiyatıyla tüketicileri bekliyor.