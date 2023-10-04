A101'den Ekim Bombası: Hangi Televizyonlar Geliyor? Hangi Telefonlarda İndirim Var?

5 Ekim günü A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de 22.999 TL’lik fiyatıyla TOSHIBA 70UL4C63DT 70’’ Ultra HD 4K Smart LED TV alıcılarla buluşuyor. 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişlerine sahip televizyon, Wireless Display ve dahili Wi-Fi avantajını da içerisinde bulunduruyor. 4K Ultra HD özellikli bu ürün, 3 yıllık Vestel garantisiyle satışa sunuluyor.

Üç tarafı çerçevesiz tasarıma sahip SAMSUNG 58CU7000 58” 4K Crystal UHD TV ise dahili HD uydu alıcısı, 1 USB, 3 HDMI, Bluetooth ve tek kumanda özelliklerini içerisinde bulunduruyor. 2 yıl Samsung Türkiye garantili bu ürün, 20.999 TL’ye tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

4K Ultra HD özellikli TOSHIBA 55QA4263DT 55’’ Ultra HD QLED Android TV, 3 adet HDMI girişi, 2 adet USB girişi, Bluetooth, Wireless Display ve dahili Wi-Fi özelliklerini içerisinde bulundururken aynı zamanda 3 yıllık Vestel garantisiyle birlikte 15.999 TL’ye A101 mağazalarında alıcılarını bekliyor.