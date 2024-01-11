Okul Tatili Yaklaşıyor! İşte En Güzel Sömestir Rotaları
Yayınlanma:
11 Ocak 2024 Perşembe 14:59
Sömestir tatili, çocuklarıyla seyahat etmek isteyenlere güzel fırsatlar sunuyor. Türkiye’nin Lider Seyahat Platformu ENUYGUN, 22 Ocak Pazartesi günü başlayacak sömestir tatilinde seyahat etmek isteyen aileler için en ideal kış tatili rotalarını listeledi.
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Kapadokya
Çocukların doğayı yakından tanımaları, coğrafya derslerinde öğrendiklerini gerçek dünyada bizzat görmeleri için Kapadokya mükemmel bir seçenek. 60 milyon yıl önce püsküren lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların yağmur ve rüzgâr tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan Kapadokya, ülkemizin en popüler turizm merkezlerinden. Zaman içinde oluşmuş ve Peri Bacaları olarak bilinen şekiller, Ihlara Vadisi gibi derin vadiler, kaya içine oyulmuş mağara evlerin oluşturduğu atmosfer sayesinde çocuklar Kapadokya’dayken kendilerini bir macera romanının içinde gibi hissedecek. Balonla yükselerek bu alanı kuşbakışı görmek ise bu maceranın heyecan verici anlarından biri olacak. Kapadokya’ya özgü mağara tipi konaklama seçenekleri gecelik 1.000 TL’den başlıyor.
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Uludağ
Sömestir tatilinin vazgeçilmez rotalarından Uludağ, bu yılın da yükselen yıldızlarından biri olacak. Farklı aktivitelerin yapılabileceği Uludağ, kar yağışının beklenen seviyelerin altında olduğu dönemlerde bile İstanbul’a yakınlığının etkisiyle popülaritesini koruyor ve her sömestirde olduğu gibi bu yıl da çocukları bekliyor. Özellikle sömestir tatili gibi dönemlerde Uludağ’da oteller çok hızlı bir şekilde doluyor. Eğer tatiliniz için Uludağ’ı tercih edecekseniz rezervasyonunuzu hızlıca yapmanızda fayda var. Uludağ otelleri sömestir döneminde ENUYGUN’un 4.000 TL’ye varan indirimiyle planlanacak en ideal tercihlerden biri oluyor.
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Sapanca
Bungalov oteller ile son zamanların parlayan destinasyonu Sapanca, her yaştan kişiye hitap eden bir yer olduğu için eşsiz bir sömestir rotası. Bölgede çok sayıda otel seçeneği olduğu için aileler hem kendilerinin bol bol dinleneceği hem de çocuklarının keyifli vakit geçireceği bir otel bulmakta hiç zorlanmayacaklar. Doğa içinde vakit geçirmeye yatkın rotalardan Sapanca, aynı zamanda Sapanca Gölü manzarasıyla da ziyaretçilerinden tam puan alan yerlerden. Siz de sömestir tatilinizi Sapanca’da geçirmeyi tercih edebilir, dinlenmek için wellness tesislerinden birinde ya da doğayla iç içe olmak için bir bungalovda kalabilirsiniz. Sömestir tatiline denk gelen dönemde Sapanca otellerinde geceliği 1.100 TL’den başlayan fiyatlarla tatilinizi planlayabilirsiniz. ENUYGUN’da OTEL2024 koduyla 4.000 TL’ye varan indirimden yararlanmayı da düşünebilirsiniz.
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Eskişehir
Çocuklara özel pek çok eğlence, macera ve bilim konseptli tesisin yer aldığı Eskişehir, sömestirde tercih edilebilecek en güzel şehirlerden biri. 400.000 metrekarelik araziye yayılan, içinde bir trenin yolcu taşıdığı Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda çok büyük bir Masal Şatosu da bulunuyor. Ayrıca şehirde çocuklar kadar ebeveynler için de heyecan veren Türkiye’nin en büyük bir Uzay Evi bulunuyor. Kış tatilindense bir şehir otelinde kalıp şehri keşfetmek isterseniz sömestir tatili için Eskişehir’e gitmeyi tercih edebilirsiniz. Eskişehir’i doyasıya keşfetmek için merkez oteller 1.200 TL’den başlıyor.
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Kartepe
Kar tatilinin adreslerinden Kartepe, kaymayı seven veya öğrenmek isteyen ebeveynler ve çocukları için güzel bir tatil deneyimi sunuyor. Sömestir dönemine özel olarak çocuklar için artırılmış eğlence aktiviteleri ile Kartepe’de çocuklar akranlarıyla bir arada eğlenip arkadaşlıklar kurarken ebeveynlere de dinlenme imkanı doğuyor. Sömestir tatilinde Kartepe’ye gitmeyi tercih ederseniz Kuzuyayla ve Suadiye Tabiat parklarını da gezmelisiniz. Sömestir döneminde Kartepe’de gecelik konaklama fiyatları 1.600 TL’den başlıyor.