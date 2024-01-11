Okul Tatili Yaklaşıyor! İşte En Güzel Sömestir Rotaları

Sapanca

Bungalov oteller ile son zamanların parlayan destinasyonu Sapanca, her yaştan kişiye hitap eden bir yer olduğu için eşsiz bir sömestir rotası. Bölgede çok sayıda otel seçeneği olduğu için aileler hem kendilerinin bol bol dinleneceği hem de çocuklarının keyifli vakit geçireceği bir otel bulmakta hiç zorlanmayacaklar. Doğa içinde vakit geçirmeye yatkın rotalardan Sapanca, aynı zamanda Sapanca Gölü manzarasıyla da ziyaretçilerinden tam puan alan yerlerden. Siz de sömestir tatilinizi Sapanca’da geçirmeyi tercih edebilir, dinlenmek için wellness tesislerinden birinde ya da doğayla iç içe olmak için bir bungalovda kalabilirsiniz. Sömestir tatiline denk gelen dönemde Sapanca otellerinde geceliği 1.100 TL’den başlayan fiyatlarla tatilinizi planlayabilirsiniz. ENUYGUN’da OTEL2024 koduyla 4.000 TL’ye varan indirimden yararlanmayı da düşünebilirsiniz.