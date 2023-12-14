Karavanla Kış Tatili: Türkiye'nin En İyi Rotaları

Bursa Uludağ: Kış Turizminin Kalbi

Uludağ, Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olarak bilinir. Mehmet Kaya'ya göre Uludağ, kış aylarında karavan tatili için ideal bir nokta. Burada, karavanınızı park edip kayak, kızak gibi kış sporlarının keyfini sürebilirsiniz. Ayrıca, Bursa'nın tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetme fırsatı da bulabilirsiniz.