Yeni Yerli Otomobil 300 Bin TL'ye Satışa Çıktı! İşte Detayları ve Özellikleri..

Bu yeni RKS modelinin en çekici yanlarından biri ise fiyatıdır. Şu anda bu otomobili 250.000 TL ile 300.000 TL arasında bir fiyatla satın alabilirsiniz. Ancak, otomobilin motor gücü diğer modellere göre daha düşüktür, bu nedenle dik rampalarda performansı sınırlı olabilir. Yine de, tercih sizlere aittir.