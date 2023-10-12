Yeni Yerli Otomobil 300 Bin TL'ye Satışa Çıktı! İşte Detayları ve Özellikleri..

Otomobil sektörü büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçerken, elektrikli otomobiller bu dönüşümün ön saflarında yer alıyor. Türkiye, geçtiğimiz yıl tarihi bir hamle yaparak ilk yerli elektrikli otomobil için çalışmalara başlamıştı. Bu çalışmalar sonucunda TOGG, Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobilini üretti ve bu yıl içinde satışa sunuldu. TOGG'un başarısı, diğer Türk otomobil üreticilerini de elektrikli otomobil üretmeye yönlendirdi.
Elektrikli otomobillerin karmaşıklığına rağmen, içten yanmalı motora sahip otomobillerden daha kolay üretilebileceğini söylemek mümkün. Elektrikli otomobillerin temelinde standart bir elektrik motoru bulunur ve bu motorlar birçok farklı modelde kullanılabilir.
Türkiye'de de birçok yerli otomobil üreticisi, elektrikli otomobil üretimi konusunda çalışmalarına hız vermiştir. Bu üreticilerden biri de RKS'dir. RKS, yıllardır Türkiye'de motor üretimi yapmaktadır ve artık kendi elektrikli otomobillerini üretmeye başlamıştır.
RKS'nin yeni modeli, kompakt bir tasarıma sahiptir ve genellikle 6 adet otomobil aküsü ile çalışır. Bu sayede, otomobilin batarya değişimi gibi ek maliyetlerden kaçınılmış olur. Elektrikli otomobillerin batarya değişimi genellikle maliyetli bir işlemdir, ancak jel akülü modellerde bu sorun ortadan kalkar.
Bu yeni RKS modeli özellikle şehir içi kullanım için idealdir. Maksimum hızı saatte 45 km'dir ve menzili yol koşullarına, hava durumuna ve yüke bağlı olarak 55 - 60 km'ye kadar çıkabilir. Bu nedenle araç, günlük şehir içi kullanım için uygundur.
Ayrıca, bu otomobil çevre yollarına veya otoyollara çıkmanıza izin vermez, çünkü maksimum hızı bu tür yollardaki minimum hız kurallarına uymaz. Bu nedenle araç sadece şehir içinde kullanım için tasarlanmıştır.
Bu yeni RKS modelinin en çekici yanlarından biri ise fiyatıdır. Şu anda bu otomobili 250.000 TL ile 300.000 TL arasında bir fiyatla satın alabilirsiniz. Ancak, otomobilin motor gücü diğer modellere göre daha düşüktür, bu nedenle dik rampalarda performansı sınırlı olabilir. Yine de, tercih sizlere aittir.
Elektrikli otomobil pazarı, yerli üreticilerin katkısıyla Türkiye'de büyümeye devam ediyor ve tüketicilere çeşitli seçenekler sunuyor. Bu gelişmeler, gelecekte daha fazla elektrikli otomobilin kullanıcılarla buluşmasını sağlayacaktır