  1. Anasayfa
  2. Otomotiv
  3. Yeni Opel Corsa Türkiye Yollarında: İşte Yeni Opel Corsa Fiyatlar ve Özellikler

Yeni Opel Corsa Türkiye Yollarında: İşte Yeni Opel Corsa Fiyatlar ve Özellikler

Yayınlanma:
Yeni Opel Corsa Türkiye Yollarında: İşte Yeni Opel Corsa Fiyatlar ve Özellikler
Opel Corsa, Türkiye ve birçok ülkede B segmentinde en çok satılan model olma unvanını taşıyor. Yenilenen tasarımı ve güncel özellikleriyle, Opel Corsa'nın 2023 modeli ülkemizde satışa sunuldu. İşte yeni Opel Corsa hakkında bilmeniz gerekenler:
Yeni Opel Corsa Türkiye Yollarında: İşte Yeni Opel Corsa Fiyatlar ve Özellikler 1 14

Opel Corsa Elektrik

Yeni Opel Corsa Elektrik, sıfır emisyonlu bir sürüş deneyimi sunuyor. GS donanımıyla sunulan bu elektrikli versiyon, 136 HP'lik elektrikli motoruyla dikkat çekiyor. WLTP'ye göre 354 km'ye kadar menzil sunan Corsa Elektrik, hızlı şarj özelliği sayesinde kısa sürede şarj olabiliyor. Ayrıca, 8 yıl veya 160.000 km garanti sunulan 50 kWh batarya, güçlü bir performans sağlıyor.

Yeni Opel Corsa Elektrik, farklı sürüş modlarıyla güç ve menzil konularında esneklik sunuyor. Bu elektrikli model, sürdürülebilir bir sürüş deneyimi arayanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Opel Corsa, hem benzinli hem de elektrikli versiyonlarıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Sportif tasarımı, modern iç mekanı ve güvenlik özellikleriyle dikkat çeken Corsa, farklı donanım seviyeleriyle kişiselleştirilebiliyor. Özellikle sıfır emisyonlu sürüş deneyimi sunan Corsa Elektrik, çevre dostu bir alternatif arayanlar için ideal bir tercih olabilir.

Yeni Opel Corsa Türkiye Yollarında: İşte Yeni Opel Corsa Fiyatlar ve Özellikler 2 24

Tasarım ve İç Mekan

Yeni Corsa, tasarımında önemli değişikliklere sahip. Özellikle ön cephesinde karakteristik Opel Vizör'ü ve yeni "Şimşek" logosunu bir araya getirerek daha cesur ve sportif bir görünüm sunuyor. Siyah Vizör, aracın ön kısmını kaplıyor ve LED farları çevreliyor. Yeni "Şimşek" logosu ise arka tasarımdaki bagaj kapağının ortasında yer alıyor.

Yeni Corsa, 6 farklı renk seçeneği ve siyah tavan opsiyonu ile kişiselleştirilebiliyor. Siyah cam çerçeveleri, çeşitli alt ızgara tasarımları, bagaj kapağındaki "CORSA" yazısı ve farklı alaşım jantlar, aracın modern ve cesur görünümünü tamamlıyor.

İç mekanda da yenilikler mevcut. Yeni spor koltuklar, suni deri direksiyon simidi ve sezgisel bilgi-eğlence sistemi, sürücü ve yolcular için daha iyi bir iç mekan deneyimi sunuyor. Qualcomm Technologies'in entegre Snapdragon Kokpit Platformu, kokpit deneyimini daha entegre ve gelişmiş hale getiriyor. Navigasyon ve multimedya sistemi, 10 inçlik renkli dokunmatik ekran üzerinden kontrol edilebiliyor. Ayrıca, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu akıllı telefonlar kablosuz olarak bağlanabiliyor.

Yeni Opel Corsa Türkiye Yollarında: İşte Yeni Opel Corsa Fiyatlar ve Özellikler 3 34

Güvenlik

Opel Corsa, güvenlik açısından da öne çıkıyor. Standart olarak sunulan güvenlik özellikleri arasında hız sabitleme sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi, yokuş kalkış asistanı, kör nokta uyarı sistemi, panoramik geri görüş kamerası, aktif acil frenleme sistemi ve ön ve arka park sensörleri bulunuyor. Ayrıca, opsiyonel olarak IntelliLux LED® Matrix Farlar da tercih edilebiliyor.

Donanım Seviyeleri

Yeni Opel Corsa, 3 farklı donanım seviyesiyle sunuluyor: Edition, GS ve Ultimate. Edition donanımında 16 inçlik alaşımlı jantlar, LED ön farlar, LED ön sis farları, uzun far asistanı, arka park sensörü ve birçok güvenlik özelliği standart olarak bulunuyor. GS donanımında ise bu özelliklere ek olarak daha fazla konfor ve teknoloji sunuluyor. Ultimate donanımı ise en üst seviyeyi temsil ediyor ve daha fazla lüks ve teknoloji özelliği sunuyor.

Yeni Opel Corsa Türkiye Yollarında: İşte Yeni Opel Corsa Fiyatlar ve Özellikler 4 44

Fiyat ve Motor Seçenekleri

Yeni Opel Corsa'nın giriş seviyesi versiyonu, 880.900 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Bu versiyon, manuel şanzımanla donatılmış 1.2 lt 75 HP'lik benzinli motoruyla geliyor. Aynı zamanda, elektrikli versiyonu olan Opel Corsa Elektrik'in fiyatı ise 1.175.900 TL'den başlıyor. Yeni Corsa'nın 1.2 lt turbo benzinli motorunda ise 100 HP ve 130 HP'lik güç seçenekleri mevcut.