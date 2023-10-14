Yeni Opel Corsa Türkiye Yollarında: İşte Yeni Opel Corsa Fiyatlar ve Özellikler

Tasarım ve İç Mekan
Yeni Corsa, tasarımında önemli değişikliklere sahip. Özellikle ön cephesinde karakteristik Opel Vizör'ü ve yeni "Şimşek" logosunu bir araya getirerek daha cesur ve sportif bir görünüm sunuyor. Siyah Vizör, aracın ön kısmını kaplıyor ve LED farları çevreliyor. Yeni "Şimşek" logosu ise arka tasarımdaki bagaj kapağının ortasında yer alıyor.
Yeni Corsa, 6 farklı renk seçeneği ve siyah tavan opsiyonu ile kişiselleştirilebiliyor. Siyah cam çerçeveleri, çeşitli alt ızgara tasarımları, bagaj kapağındaki "CORSA" yazısı ve farklı alaşım jantlar, aracın modern ve cesur görünümünü tamamlıyor.
İç mekanda da yenilikler mevcut. Yeni spor koltuklar, suni deri direksiyon simidi ve sezgisel bilgi-eğlence sistemi, sürücü ve yolcular için daha iyi bir iç mekan deneyimi sunuyor. Qualcomm Technologies'in entegre Snapdragon Kokpit Platformu, kokpit deneyimini daha entegre ve gelişmiş hale getiriyor. Navigasyon ve multimedya sistemi, 10 inçlik renkli dokunmatik ekran üzerinden kontrol edilebiliyor. Ayrıca, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu akıllı telefonlar kablosuz olarak bağlanabiliyor.