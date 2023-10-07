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Yeni Hyundai Kona Fiyatı Düştü! Yeni Hyundai Kona Yeni Fiyat Listesi Yayınlandı..

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Yeni Hyundai Kona Fiyatı Düştü! Yeni Hyundai Kona Yeni Fiyat Listesi Yayınlandı..
Spot: Hyundai'nin B-SUV segmentindeki temsilcisi Yeni Kona, şık tasarımı ve modern özellikleriyle göz kamaştırıyor. İşte dikkat çeken özellikleri ve fiyatları..
Yeni Hyundai Kona Fiyatı Düştü! Yeni Hyundai Kona Yeni Fiyat Listesi Yayınlandı.. 1 17

Hyundai'nin son modeli Yeni Kona, Türkiye otomobil pazarında yerini alarak otomobil tutkunlarının beğenisini kazanmaya başladı. Yenilikçi tasarımı ve modern özellikleri ile dikkat çeken bu model, farklı donanım seçenekleri ve motor seçenekleri sunarak geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. İşte Yeni Hyundai Kona'nın özellikleri ve fiyatları:

Yeni Hyundai Kona Fiyatı Düştü! Yeni Hyundai Kona Yeni Fiyat Listesi Yayınlandı.. 2 27

Şık Tasarım ve Modern Özellikler

Yeni Hyundai Kona, Hyundai'nin tasarım dilini yansıtan dinamik ve çekici bir görünüme sahip. Geniş ön ızgara, keskin farlar ve sportif hatlarla bezenmiş olan Kona, sürücülerin ve yolcuların beğenisini kazanıyor. Aracın iç mekanı da dikkat çeken bir tasarıma sahip. Kaliteli malzemelerin kullanıldığı iç mekan, modern ve kullanıcı dostu bir düzenleme sunuyor. Geniş dokunmatik ekran, dijital gösterge paneli ve sürücü yardım sistemleri gibi özelliklerle donatılan Kona, sürüş keyfini artırıyor.

Yeni Hyundai Kona Fiyatı Düştü! Yeni Hyundai Kona Yeni Fiyat Listesi Yayınlandı.. 3 37

Çeşitli Motor Seçenekleri

Yeni Kona, farklı motor seçenekleri ile geliyor. Baz donanım seviyesinde yer alan 1.0 litrelik turboşarjlı benzinli motor, 120 beygir güç üretiyor ve yakıt ekonomisi sağlıyor. Ayrıca daha güçlü motor seçenekleri de sunuluyor, böylece kullanıcılar ihtiyaçlarına uygun bir motor seçeneği bulabiliyorlar.

Yeni Hyundai Kona Fiyatı Düştü! Yeni Hyundai Kona Yeni Fiyat Listesi Yayınlandı.. 4 47

Zengin Donanım Seçenekleri

Donanım seçenekleri konusunda da zengin bir seçenek sunan Kona, kullanıcılara araçlarını kişiselleştirme fırsatı tanıyor. Farklı donanım seviyeleri arasından seçim yaparak aracınızı isteğinize uygun hale getirebilirsiniz.

Rekabetçi Fiyatlar

Yeni Hyundai Kona Fiyatı Düştü! Yeni Hyundai Kona Yeni Fiyat Listesi Yayınlandı.. 5 57

Yeni Hyundai Kona, 1.665.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu fiyatın oldukça rekabetçi olduğunu belirtmek gerek. Rakip markaların C-SUV modellerinin fiyatlarına kıyasla daha cazip bir seçenek sunuyor. Kona'nın B-SUV segmentinde yer aldığını düşünürsek, kullanıcılar bu fiyatla Kona'ya yönelebilirler.

Yeni Hyundai Kona Fiyatı Düştü! Yeni Hyundai Kona Yeni Fiyat Listesi Yayınlandı.. 6 67

İşte Yeni Hyundai Kona'nın bazı motor seçenekleri ve fiyatları:

  • 1.0 T-GDI 120 PS Elite Benzin DCT: 1.665.000 TL
  • 1.6 T-GDI 198 PS 4x4 N-Line Benzin DCT: 1.885.000 TL
  • 1.6 GDI HEV 141 PS Hibrit DCT: 1.855.000 TL
Yeni Hyundai Kona Fiyatı Düştü! Yeni Hyundai Kona Yeni Fiyat Listesi Yayınlandı.. 7 77

Hyundai Kona'nın fiyatları ile otomobil dünyasında büyük bir ilgi uyandırdığını söylemek mümkün. Şık tasarımı, modern özellikleri ve rekabetçi fiyatları ile Yeni Hyundai Kona, kullanıcılar için çekici bir seçenek olmaya devam ediyor.