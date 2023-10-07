Yeni Hyundai Kona Fiyatı Düştü! Yeni Hyundai Kona Yeni Fiyat Listesi Yayınlandı..

Şık Tasarım ve Modern Özellikler

Yeni Hyundai Kona, Hyundai'nin tasarım dilini yansıtan dinamik ve çekici bir görünüme sahip. Geniş ön ızgara, keskin farlar ve sportif hatlarla bezenmiş olan Kona, sürücülerin ve yolcuların beğenisini kazanıyor. Aracın iç mekanı da dikkat çeken bir tasarıma sahip. Kaliteli malzemelerin kullanıldığı iç mekan, modern ve kullanıcı dostu bir düzenleme sunuyor. Geniş dokunmatik ekran, dijital gösterge paneli ve sürücü yardım sistemleri gibi özelliklerle donatılan Kona, sürüş keyfini artırıyor.