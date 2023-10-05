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Toyota Müjdeyi Duyurdu! Toyota Corolla Fiyatı Yüzde 17 Düştü..

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Toyota Müjdeyi Duyurdu! Toyota Corolla Fiyatı Yüzde 17 Düştü..
Toyota, Corolla modelinin fiyatlarında büyük bir düşüşe gitti. İşte detaylar..
Toyota Müjdeyi Duyurdu! Toyota Corolla Fiyatı Yüzde 17 Düştü.. 1 18

Toyota, otomobilseverlere müjdeli bir haberle geldi. Özellikle halk arasında "halk arabası" olarak bilinen ve Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Toyota Corolla'nın fiyatlarında ciddi bir indirim gerçekleştirdi. İndirim oranı yüzde 20'ye yaklaşarak tüketicilere önemli bir avantaj sağladı.

Toyota Müjdeyi Duyurdu! Toyota Corolla Fiyatı Yüzde 17 Düştü.. 2 28

Toyota Corolla, daha önce 1.182.800 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyordu. Ancak Japon otomobil üreticisi tarafından başlatılan bu indirim kampanyası, Corolla'nın fiyatlarını oldukça çekici hale getirdi. Artık Toyota Corolla'nın başlangıç fiyatı 1.002.800 TL olarak belirlendi. Bu büyük indirim, otomobil tutkunlarının bayilere akın etmesine neden oldu ve stoklar hızla tükeniyor.

Toyota Müjdeyi Duyurdu! Toyota Corolla Fiyatı Yüzde 17 Düştü.. 3 38

Toyota Corolla, zengin donanım seçenekleri ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Hem şehir içi hem de şehir dışı kullanıma uygun olan Corolla, geniş iç mekanı ve geniş bagaj hacmi sayesinde ailelerin ilgisini çekiyor. Ayrıca, yakıt ekonomisiyle de bilinen Corolla, tasarruflu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Toyota Müjdeyi Duyurdu! Toyota Corolla Fiyatı Yüzde 17 Düştü.. 4 48

İşte Toyota Corolla'nın güncel fiyatları:

  • 1.5 Vision Multidrive S: 1.002.800 TL
  • 1.5 Dream Multidrive S: 1.149.000 TL
  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.228.550 TL
  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.311.900 TL
  • 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.430.000 TL
Toyota Müjdeyi Duyurdu! Toyota Corolla Fiyatı Yüzde 17 Düştü.. 5 58

Toyota'nın bu indirim kampanyası, otomobil almayı düşünenler için büyük bir fırsat sunuyor. Corolla'nın güncel fiyatları, daha fazla kullanıcının bu popüler modele sahip olmasını kolaylaştırıyor. Ancak, bu indirim kampanyasının ne kadar süreceği ve stokların ne kadar dayanacağı belirsiz, bu nedenle acele etmek önemli olabilir.

Toyota Müjdeyi Duyurdu! Toyota Corolla Fiyatı Yüzde 17 Düştü.. 6 68

Toyota'nın Corolla modelinde gerçekleştirdiği bu büyük indirim, otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Yüzde 20'ye yaklaşan indirimle, Toyota Corolla hem daha erişilebilir hale geliyor hem de daha fazla insanın bu kaliteli otomobile sahip olmasını sağlıyor. Araç alımı düşünenlerin bu fırsatı değerlendirmesi için zaman kaybetmemeleri önerilir

Toyota Müjdeyi Duyurdu! Toyota Corolla Fiyatı Yüzde 17 Düştü.. 7 78
Toyota Müjdeyi Duyurdu! Toyota Corolla Fiyatı Yüzde 17 Düştü.. 8 88