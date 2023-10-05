Suzuki'den Ekim Ayına Özel Büyük İndirim! Swift Hibrit'te Cazip Fiyatlar ve Özel İndirimler

“Suzuki’den Garantim ON” Avantajı Swift Hibrit sahipleri, “Suzuki’den Garantim ON” programının sunduğu ayrıcalıklardan faydalanabiliyor. Bu program, 3 yıllık temel üretici garantisi bitiminden sonra başlıyor ve yetkili servislere düzenli ziyaretlerle 10 yaşına veya 180.000 km'ye kadar devam ediyor. Böylece, Swift Hibrit modelleri, toplamda 10 yıl Doğan Trend garantisi altında koruma altına alınmış oluyor.