Suzuki'den Ekim Ayına Özel Büyük İndirim! Swift Hibrit'te Cazip Fiyatlar ve Özel İndirimler
Yayınlanma:
05 Ekim 2023 Perşembe 17:00
Doğan Trend Otomotiv, Türkiye pazarında Suzuki Swift Hibrit'in düşük yakıt tüketim özellikleriyle ön plana çıkmasını sağlıyor. Ekim ayının eşsiz kampanyaları sayesinde bu model, otomobil meraklılarının ilgi odağı haline geliyor.
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Suzuki Swift Hibrit'in Güvenlik ve Donanım Özellikleri Suzuki, Swift Hibrit modellerinde yüksek güvenlik standartlarını sürdürüyor. Zengin donanım seçenekleri ve sürüş konforuyla bu model, B segmentinde dikkat çeken bir model haline geliyor.
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“Suzuki’den Garantim ON” Avantajı Swift Hibrit sahipleri, “Suzuki’den Garantim ON” programının sunduğu ayrıcalıklardan faydalanabiliyor. Bu program, 3 yıllık temel üretici garantisi bitiminden sonra başlıyor ve yetkili servislere düzenli ziyaretlerle 10 yaşına veya 180.000 km'ye kadar devam ediyor. Böylece, Swift Hibrit modelleri, toplamda 10 yıl Doğan Trend garantisi altında koruma altına alınmış oluyor.
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Suzuki Swift Hibrit'in Cazip Fiyatları Suzuki’nin enerji verimliliği yüksek modeli Swift Hibrit, 1.044.000 TL başlangıç fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunulmaktadır. Bu model, GL Techno ve GLX Premium olmak üzere iki farklı donanım seviyesinde satışa sunulmaktadır.
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Ekim Ayına Özel Kredi ve Takas Kampanyaları Ekim ayı boyunca, Swift Hibrit için 200.000 TL'ye kadar 12 ay yüzde 0,49 faizli kredi veya 60.000 TL takas desteği gibi cazip kampanyalar mevcuttur. Doğan Trend Otomotiv, kredi veya takas kampanyalarından yararlanmak istemeyenlere ise özel nakit indirimler sunuyor.
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Nakit Alımlarda Ekstra İndirim Fırsatı Swift Hibrit modellerine nakit alımlarda 40.000 TL'ye varan indirimlerle sahip olma fırsatını yakalayabilirsiniz. Bunun yanı sıra, sadece 10.000 TL ek ücretle, iki farklı gövde rengi seçenekleriyle de Swift Hibrit'i satın alabilirsiniz.