ÖTV İndirimiyle Gelen Fırsat: 2024'ün Gözdesi Olacak! Skoda Enyaq EV Türkiye'de Satışta!
Yayınlanma:
27 Aralık 2023 Çarşamba 17:21
Otomobil piyasasında heyecan yaratan bir gelişme: Skoda, %10 ÖTV diliminde yer alacak yeni SUV modelini Türkiye pazarına sunuyor. Bu, otomobil tutkunları ve SUV hayranları için kaçırılmayacak bir fırsat anlamına geliyor.
1 4
Skoda'nın Yeni SUV Modeli: Enyaq EV'in Türkiye Lansmanı
2024 yılında Türkiye otomobil pazarında yer alacak Skoda'nın yeni SUV modeli Enyaq EV, %10 ÖTV avantajıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu model, özellikle elektrikli araç teknolojisine meraklı kullanıcılar için ideal bir seçenek olacak. Otomotiv Gazetecisi Murat Tosun'a göre, Skoda'nın 2024 Türkiye planları arasında bu model öne çıkıyor.
2 4
Haziran'da Türkiye'de: Skoda Superb'in Yeni Versiyonu
Skoda'nın en popüler modellerinden biri olan Superb'in yeni versiyonu, 2024 Haziran ayından itibaren Türkiye'de satışa çıkacak. Yenilikçi özellikleri ve üstün performansıyla Superb, otomobil severlerin beklentilerini karşılamaya devam edecek. Aynı zamanda, Skoda'nın SUV segmentindeki başka bir önemli modeli Kodiaq da 2024 yılında Türkiye'deki yollarla buluşacak.
3 4
Elektrikli SUV Devrimi: Skoda Enyaq EV
Skoda, elektrikli araç piyasasında da iddialı. 2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye pazarına girecek olan Enyaq EV, elektrikli SUV tutkunları için yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. %10 ÖTV dilim
4 4
Enyaq EV'nin Teknik Özellikleri
Enyaq EV, 132 - 195 kW arasında güç üreten motor seçenekleriyle geliyor. 310 - 425 Nm arasında tork üreten bu araç, güncellenmiş versiyonuyla daha yüksek hızlara ulaşmayı hedefliyor. 0-100 km/s hızlanma süresi 6.8 - 8.7 saniye arasında değişen Enyaq EV, 399 - 548 km menzil sunuyor. Bu teknik özellikler, hem performans hem de verimlilik açısından kullanıcıları memnun edecek nitelikte.