ÖTV İndirimiyle Gelen Fırsat: 2024'ün Gözdesi Olacak! Skoda Enyaq EV Türkiye'de Satışta!

Haziran'da Türkiye'de: Skoda Superb'in Yeni Versiyonu

Skoda'nın en popüler modellerinden biri olan Superb'in yeni versiyonu, 2024 Haziran ayından itibaren Türkiye'de satışa çıkacak. Yenilikçi özellikleri ve üstün performansıyla Superb, otomobil severlerin beklentilerini karşılamaya devam edecek. Aynı zamanda, Skoda'nın SUV segmentindeki başka bir önemli modeli Kodiaq da 2024 yılında Türkiye'deki yollarla buluşacak.