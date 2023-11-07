Opel'den Kasım Sürprizi: Büyük Takas İndirimleri ve Esnek Finansman Seçenekleri!
Yayınlanma:
07 Kasım 2023 Salı 09:40
Opel Türkiye, araç piyasasında fırsatlarıyla ön plana çıkarken, Kasım ayında müşterilere sunduğu özel finansman seçenekleri ve cazip takas destekleriyle dikkat çekiyor. Marka, modern tasarımlı binek ve SUV modelleri için avantajlı fiyat teklifleri sunarken, ticari araçlarda ise KOBİ dostu kampanyalarıyla öne çıkıyor.
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Binek ve SUV Modellerinde Avantajlı Opel Teşvikleri
Opel’in amiral gemisi olarak bilinen ve SUV segmentinde yüksek performansıyla tanınan Opel Grandland, Kasım ayına özel finansman olanaklarına ek olarak Ultimate donanımlı modelinde 100.000 TL'lik takas desteği sunuyor. 1.5 130 HP güç üreten AT8 GS modeli içinse, online rezervasyonla ekstra indirimler ve 249.900 TL'ye varan fiyat avantajları sağlıyor. Ayrıca, çevreci ve yenilikçi yeni Opel Corsa Elektrik modelinde lansmana özel Panoramik Cam Tavan ve Navigasyon Paketi gibi hediyeler yer alıyor.
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Alman Mühendisliğinin Fark Yarattığı Opel Modelleri
Opel, Alman mühendislik becerisinin ürünü olan ve çağdaş tasarımlarla harmanlanan araçlarıyla uygun satın alma koşulları sunuyor. Yeni Opel Corsa, 12 aylık vade ve %0,99 gibi düşük faizli kredi seçeneğiyle piyasada yerini alırken, Opel Astra'nın cesur tasarımı, 200 bin TL için aynı cazip finansman imkanları ile sunuluyor.
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Crossland ve Mokka Modellerinde Özel İndirimlerÇok yönlü ve pratik özellikleri ile ön planda olan Crossland modeli, Elegance donanımı ve Teknoloji Paketi hediyesiyle satışa çıkıyor. Bu araç için, %1,99 faizli kredi seçenekleri bulunuyor. ÖTV muafiyetinin sunduğu avantajlarla Essential donanımı daha da cazip hale geliyor. Ayrıca, modern tasarımı ve dijital kokpit özellikleriyle Mokka, 300 bin TL için %0,99 faizli kredi seçeneğiyle GS ve Ultimate donanımları arasında seçim yapma fırsatı sunuyor.
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Elektrikli Opel Modellerinde Kasım Ayına Özel FırsatlarOpel, 2024 yılına hazırlık olarak tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını sunma yolunda ilerliyor. Online rezervasyon sistemi ile elektrikli araçlarını müşterilere sunan Opel, Corsa Elektrik modeli için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi ile beraber E-şarj kartı ve Panoramik Cam Tavan, Navigasyon Paketi gibi hediyeler sağlıyor. Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise yüksek performanslarının yanı sıra Ultimate donanım seviyesi ile dikkat çekiyor.
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Hafif Ticari Araç Segmentinde Opel Farkı
"Hafif ticari araçta işi Alman mühendisliğine bırakın" anlayışı ile Opel, iş yaşamını kolaylaştıracak çözümler ve KOBİ'ler için finansman desteği sunuyor. Yeni Zafira Life modeli dahil olmak üzere, Opel’in hafif ticari araç yelpazesindeki modeller, 150.000 TL'ye kadar %0 faiz imkanı ile sunulmakta.