Opel'den Kasım Sürprizi: Büyük Takas İndirimleri ve Esnek Finansman Seçenekleri!

Crossland ve Mokka Modellerinde Özel İndirimlerÇok yönlü ve pratik özellikleri ile ön planda olan Crossland modeli, Elegance donanımı ve Teknoloji Paketi hediyesiyle satışa çıkıyor. Bu araç için, %1,99 faizli kredi seçenekleri bulunuyor. ÖTV muafiyetinin sunduğu avantajlarla Essential donanımı daha da cazip hale geliyor. Ayrıca, modern tasarımı ve dijital kokpit özellikleriyle Mokka, 300 bin TL için %0,99 faizli kredi seçeneğiyle GS ve Ultimate donanımları arasında seçim yapma fırsatı sunuyor.