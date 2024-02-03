Maserati elektrikli otomobil yelpazesini genişletiyor

Tamamen elektrikli otomobiller geliştiren ve üreten ilk lüks İtalyan markası Maserati, marka ve ürün gelişimine odaklanan sürdürülebilir ve uzun vadeli büyüme planını hayata geçiriyor. %100 İtalyan tasarımının yanı sıra inovatif teknolojilerle üretilen ve geliştirilen Maserati otomobilleri, %86'lık ihracat oranıyla dünya çapında 70'ten fazla ülkeye hizmet veriyor.
Lüks mobilitenin geleceği…
Performans, yenilik, tasarım, kalite, teknoloji ve lükse adanan Maserati, lüks mobilitenin geleceğini iddialı bir stratejiyle yazıyor. Maserati elektrik araç ulaşımına inancıyla, elektrifikasyonu hedefleyen kapsamlı otomobil serisini, lüks tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için müşterilerin talepleri doğrultusunda geliştiriyor. İtalya’da ve Avrupa’da satışa sunulan GranTurismo Folgore ve Grecale Folgore isimli ilk iki aracını piyasaya sürmesinin ardından, elektrik çağındaki yolculuğunda hız kesmiyor. Maserati sadece yollarda değil pistlerde de elektrikli araçlardaki iddiasını ortaya koyuyor. Marka için gerçek bir simge olan GranTurismo Folgore ise Formula E için hazırlandı ve ileri teknikler içeren üretimiyle pistlere hazır hale getirildi. Köklerinde motor sporları ve rekabet bulunan Maserati, bu adımıyla 2017’den itibaren Formula E’de yarışan ilk İtalyan marka unvanını aldı.
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