Maserati elektrikli otomobil yelpazesini genişletiyor

Maserati Modena Fabrikası elektrikli araç üretimine hazır

Otomobillerinin çekici ve ayırt edici ayrıntılara sahip olmasını amaçlayan Modena’daki fabrika, aynı zamanda özel üretim Maserati modelleri tasarlamak için "Fuoriserie Kişiselleştirme Programı Atölyesi"ne de ev sahipliği yapacak. Fabrika, içindeki yeni tesislere ve Fuoriserie Kişiselleştirme Programı’nda çalışan yeni personeller ve eğitim programları için yatırımlar yapıyor.

Maserati Küresel Liderlik Ekibi, Viale Ciro Menotti'deki tarihi tesis, mevcut ve gelecek otomobil yelpazesini tamamen geliştirecek. Liderlik ekibi, yaklaşık 130 mühendis ve teknisyenden oluşan Maserati Mühendislik Ekibi ile yakın temasta çalışacak. Ekip, tam elektrikli güç aktarma organlarının geliştirildiği ve test edildiği motor laboratuvarı ile kurduğu güçlü ilişkilerle ilerleyecek ve markanın daha da lüks konumlanmasına katkıda bulunacak ve ikonik markayı yeni boyutlara taşıyacak.