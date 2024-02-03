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Maserati elektrikli otomobil yelpazesini genişletiyor

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Maserati elektrikli otomobil yelpazesini genişletiyor
Maserati, İtalya’da ve Avrupa’da satışa sunulan GranTurismo Folgore ve Grecale Folgore modellerini piyasaya sürmesinin ardından, elektrikli araç dünyasındaki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor.
Maserati elektrikli otomobil yelpazesini genişletiyor 1 14

Tamamen elektrikli otomobiller geliştiren ve üreten ilk lüks İtalyan markası Maserati, marka ve ürün gelişimine odaklanan sürdürülebilir ve uzun vadeli büyüme planını hayata geçiriyor. %100 İtalyan tasarımının yanı sıra inovatif teknolojilerle üretilen ve geliştirilen Maserati otomobilleri, %86'lık ihracat oranıyla dünya çapında 70'ten fazla ülkeye hizmet veriyor.

Lüks mobilitenin geleceği…

Performans, yenilik, tasarım, kalite, teknoloji ve lükse adanan Maserati, lüks mobilitenin geleceğini iddialı bir stratejiyle yazıyor. Maserati elektrik araç ulaşımına inancıyla, elektrifikasyonu hedefleyen kapsamlı otomobil serisini, lüks tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için müşterilerin talepleri doğrultusunda geliştiriyor. İtalya’da ve Avrupa’da satışa sunulan GranTurismo Folgore ve Grecale Folgore isimli ilk iki aracını piyasaya sürmesinin ardından, elektrik çağındaki yolculuğunda hız kesmiyor. Maserati sadece yollarda değil pistlerde de elektrikli araçlardaki iddiasını ortaya koyuyor. Marka için gerçek bir simge olan GranTurismo Folgore ise Formula E için hazırlandı ve ileri teknikler içeren üretimiyle pistlere hazır hale getirildi. Köklerinde motor sporları ve rekabet bulunan Maserati, bu adımıyla 2017’den itibaren Formula E’de yarışan ilk İtalyan marka unvanını aldı.

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Maserati GranCabrio Folgore'un ICE versiyonunun ise bu yıl otomobil severlerle buluşması hedefleniyor. Maserati’nin elektrifikasyona giden yolcuğunda, 2025'te yeni MC20 Folgore, 2027'de yepyeni büyük E-UV BEV ve 2028'de yeni nesil Quattroporte BEV sunulacak.

Maserati’nin mevcut modelleri gibi elektrikli modelleri de %100 İtalyan üretimi olacak. MC20 ve MC20 Cielo'nun üretimine ev sahipliği yapan Modena'daki tarihi merkez, yakında en çok arzulanan spor otomobil Cielo'nun Folgore versiyonunun üretimine başlayacak.

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Maserati Modena Fabrikası elektrikli araç üretimine hazır

Otomobillerinin çekici ve ayırt edici ayrıntılara sahip olmasını amaçlayan Modena’daki fabrika, aynı zamanda özel üretim Maserati modelleri tasarlamak için "Fuoriserie Kişiselleştirme Programı Atölyesi"ne de ev sahipliği yapacak. Fabrika, içindeki yeni tesislere ve Fuoriserie Kişiselleştirme Programı’nda çalışan yeni personeller ve eğitim programları için yatırımlar yapıyor.

Maserati Küresel Liderlik Ekibi, Viale Ciro Menotti'deki tarihi tesis, mevcut ve gelecek otomobil yelpazesini tamamen geliştirecek. Liderlik ekibi, yaklaşık 130 mühendis ve teknisyenden oluşan Maserati Mühendislik Ekibi ile yakın temasta çalışacak. Ekip, tam elektrikli güç aktarma organlarının geliştirildiği ve test edildiği motor laboratuvarı ile kurduğu güçlü ilişkilerle ilerleyecek ve markanın daha da lüks konumlanmasına katkıda bulunacak ve ikonik markayı yeni boyutlara taşıyacak.

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Maserati CEO’su Davide Grosso markanın elektrifikasyon yolculuğu için “Elektrifikasyonda değişime öncülük etmek için tam gaz ilerliyoruz. İki ikonik modelimiz halihazırda %100 elektrikli versiyonlarıyla satışa sunuldu, diğerleri ise yolda. Müşterilerimize şimdiye kadar ki en güçlü Maserati'yi sunarak sürüş keyfinin sınırlarını yeni bir döneme taşıyacağız. Uzun vadeli stratejik vizyonumuz, benzersiz İtalyan üretim mükemmelliğiyle lüks dünyada bir iz bırakmak, kaliteyi zorlamak ve müşterilerimize Trident'in tarzını yansıtan en iyi ürünleri garanti eden özel bir iş modeliyle geleceğimizi inşa etmek istiyoruz.” dedi.

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