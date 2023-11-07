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Kasım Ayında Otomobil Sahibi Olmanın Tam Zamanı: Renault ve Dacia'dan İnanılmaz Kampanyalar!

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Kasım Ayında Otomobil Sahibi Olmanın Tam Zamanı: Renault ve Dacia'dan İnanılmaz Kampanyalar!
Otomobil dünyası her geçen gün yeniliklerle dolup taşarken, araç sahibi olmak isteyenler için 2023 Kasım ayı, kaçırılmaması gereken cazip tekliflerle geliyor. Özellikle Renault ve Dacia gibi öncü markalar, sınırlı sayıda üretilen modelleriyle müşterilerine oldukça avantajlı seçenekler sunuyor.
Kasım Ayında Otomobil Sahibi Olmanın Tam Zamanı: Renault ve Dacia'dan İnanılmaz Kampanyalar! 1 14

Renault'dan Avantajlı Kasım Kampanyaları

Renault, Ekim ayında liderliği elde ettiği binek otomobil pazarında fırsatlarını daha da artırarak Kasım ayında otomobil severler için avantajlı kampanyalar düzenliyor. Bu kampanyalar arasında, 2023 model yılında yepyeni bir otomobil sahibi olmayı düşünenler için özel olarak hazırlanan Renault Megane Sedan otomatik vites seçenekleri bulunuyor. Bu modelin sınırlı sayıda üretilen otomatik vitesli versiyonları, ÖTV indirimiyle birlikte oldukça rekabetçi fiyatlarla satışa çıkarılıyor.

Yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken Yeni Renault Clio ise, Ekim ayında pazarın en çok tercih edilen modeli olarak öne çıkıyor. Renault, Clio için hazırladığı kampanyada, tüm avantajlara ilaveten, 200.000 TL'ye kadar kredi imkanı, 12 ay vade ve 1,99% faiz oranı gibi müşterilerinin bütçesine hitap eden seçeneklerle karşımıza çıkıyor.

Kasım Ayında Otomobil Sahibi Olmanın Tam Zamanı: Renault ve Dacia'dan İnanılmaz Kampanyalar! 2 24

SUV Segmentinde Dev Fırsatlar

SUV segmenti, her geçen gün artan popülerliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Renault bu ilgiyi göz ardı etmeyerek, SUV ailesindeki modeller için Kasım ayında da cazip kampanyalar sunuyor. Yeni Renault Austral, 100.000 TL'lik takas indirimi ya da 300.000 TL kredi için 12 ay vade ve 0,99% faiz avantajıyla öne çıkarken, Koleos modelinde ise 140.000 TL'ye varan indirimler veya 250.000 TL'ye 12 ay ve 1,39% faiz ile kredi imkanı sunuluyor.

Kasım Ayında Otomobil Sahibi Olmanın Tam Zamanı: Renault ve Dacia'dan İnanılmaz Kampanyalar! 3 34

Dacia Duster ile Ekonomik SUV Deneyimi

Türkiye'nin en ekonomik SUV modellerinden biri olan Dacia Duster, 899.000 TL'den başlayan fiyatlarla segmentinin en dikkat çeken tekliflerinden birini sunuyor. Duster, 60.000 TL'lik takas indirimi veya 250.000 TL kredi kullanımında 1,39% faiz oranıyla avantajlı bir seçenek olmayı sürdürüyor.

Bu dönemde, binek araç ya da SUV modellerinden birini tercih etmek isteyen kullanıcılar, markaların sunduğu bu cazip fırsatlar sayesinde hayallerindeki otomobile kavuşma şansını yakalıyor. Otomotiv pazarının bu rekabetçi kampanyaları, otomobil severlerin bütçelerine uygun, avantajlı koşullarda yeni bir araç sahibi olmalarını mümkün kılıyor.

Kasım Ayında Otomobil Sahibi Olmanın Tam Zamanı: Renault ve Dacia'dan İnanılmaz Kampanyalar! 4 44

Bu avantajları değerlendirmek isteyenlerin, kampanya detaylarını incelemesi ve sınırlı sayıdaki araçlar tükenmeden harekete geçmeleri öneriliyor. Renault ve Dacia'nın Kasım ayına özel olarak sunduğu bu fırsatlar, otomobil sahibi olmak isteyenler için ideal zamanları temsil ediyor.