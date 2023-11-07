Kasım Ayında Otomobil Sahibi Olmanın Tam Zamanı: Renault ve Dacia'dan İnanılmaz Kampanyalar!

Renault'dan Avantajlı Kasım Kampanyaları

Renault, Ekim ayında liderliği elde ettiği binek otomobil pazarında fırsatlarını daha da artırarak Kasım ayında otomobil severler için avantajlı kampanyalar düzenliyor. Bu kampanyalar arasında, 2023 model yılında yepyeni bir otomobil sahibi olmayı düşünenler için özel olarak hazırlanan Renault Megane Sedan otomatik vites seçenekleri bulunuyor. Bu modelin sınırlı sayıda üretilen otomatik vitesli versiyonları, ÖTV indirimiyle birlikte oldukça rekabetçi fiyatlarla satışa çıkarılıyor.

Yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken Yeni Renault Clio ise, Ekim ayında pazarın en çok tercih edilen modeli olarak öne çıkıyor. Renault, Clio için hazırladığı kampanyada, tüm avantajlara ilaveten, 200.000 TL'ye kadar kredi imkanı, 12 ay vade ve 1,99% faiz oranı gibi müşterilerinin bütçesine hitap eden seçeneklerle karşımıza çıkıyor.