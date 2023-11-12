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Hyundai Kona'da İnanılmaz İndirim: Rakipler Şaşkın! 140 Bin TL İndirimle Hyundai Kona Fırsatı

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Hyundai Kona'da İnanılmaz İndirim: Rakipler Şaşkın! 140 Bin TL İndirimle Hyundai Kona Fırsatı
Hyundai, otomotiv sektöründe adından sıkça söz ettiren yenilikçi hamleleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle B-SUV segmentindeki güçlü oyuncusu Hyundai Kona, hem tasarımı hem de fiyat avantajlarıyla otomobil severlerin gözdesi haline geldi. Bu haberde, Hyundai Kona'nın öne çıkan özelliklerini ve piyasayı sarsan indirim detaylarını inceleyeceğiz.
Hyundai Kona'da İnanılmaz İndirim: Rakipler Şaşkın! 140 Bin TL İndirimle Hyundai Kona Fırsatı 1 14

Hyundai Kona'nın Göz Alıcı Yenilikleri

Hyundai Kona, modern tasarımı ve teknolojik özellikleri ile otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeyi başarıyor. Aracın geniş iç hacmi ve rahat bagaj alanı, özellikle uzun yolculuklar için ideal bir tercih olmasını sağlıyor. 466 litrelik yükleme kapasitesiyle Hyundai Kona, kullanışlılığı ve konforu bir arada sunuyor.

Hyundai Kona'da İnanılmaz İndirim: Rakipler Şaşkın! 140 Bin TL İndirimle Hyundai Kona Fırsatı 2 24

Cazip Fiyatlar ve Dikkat Çeken İndirimler

Hyundai, Kona modelinde yaptığı büyük indirimlerle otomobil piyasasında yeni bir dönem başlattı. Başlangıç versiyonu için yapılan 145.000 TL'lik indirim, aracın fiyatını 1.520.000 TL'ye düşürerek alıcıların yüzünü güldürdü. Bu indirim, Hyundai Kona'nın rekabetçi fiyatlandırmasını daha da avantajlı hale getiriyor.

Hyundai Kona'da İnanılmaz İndirim: Rakipler Şaşkın! 140 Bin TL İndirimle Hyundai Kona Fırsatı 3 34

Hyundai Kona'nın Performans Özellikleri

Hyundai Kona, 120 beygir gücünde 1.0 litrelik benzinli motoru ve tam otomatik şanzımanı ile performans beklentilerini karşılıyor. Aracın sürüş dinamikleri ve yakıt verimliliği, her türlü yol koşulunda üst düzey bir deneyim sunuyor.

Hyundai Kona'da İnanılmaz İndirim: Rakipler Şaşkın! 140 Bin TL İndirimle Hyundai Kona Fırsatı 4 44

Model Seçenekleri ve Güncel Fiyatlar

Hyundai Kona'nın çeşitli model seçenekleri bulunuyor:

  • 1.0 T-GDI 120 PS Elite Benzin DCT: Fiyatı 1.520.000 TL
  • 1.6 T-GDI 198 PS 4x4 N-Line Benzin DCT: Fiyatı 1.885.000 TL
  • 1.6 GDI HEV 141 PS Hibrit DCT: Fiyatı 1.855.000 TL

Bu modeller, farklı sürüş ihtiyaçlarına ve bütçelere uygun alternatifler sunarak herkes için bir Hyundai Kona olanağı sağlıyor.