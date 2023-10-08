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Ekim Ayında Otomobil Alacaklar Dikkat! Markalar İndirim Yarışında! Sıfır Araçlarda Büyük Fırsatlar Var

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Ekim Ayında Otomobil Alacaklar Dikkat! Markalar İndirim Yarışında! Sıfır Araçlarda Büyük Fırsatlar Var
Son dönemde otomotiv sektöründe dalgalanmalar yaşanırken, Türkiye'de satış rakamları artmaya devam ediyor. Peki, hangi otomotiv markaları, hangi kampanyalarla müşterilerine özel avantajlar sunuyor?
Ekim Ayında Otomobil Alacaklar Dikkat! Markalar İndirim Yarışında! Sıfır Araçlarda Büyük Fırsatlar Var 1 111

HONDA: Civic Sedan modeli için özel faiz oranları ve takas destekleriyle öne çıkıyor. Japon otomobil üreticisi Honda da Civic Sedan Executive+ modelini 200 bin liraya 12 ay yüzde 0 faiz avantajı veya 100 bin lira takas desteğiyle müşterilerle buluşturuyor.

Ekim Ayında Otomobil Alacaklar Dikkat! Markalar İndirim Yarışında! Sıfır Araçlarda Büyük Fırsatlar Var 2 211

JEEP: Jeep, Renegade ve Compass modelleri için Koç Fiat Kredi desteğiyle avantajlı kredi fırsatlarına sahip. Jeep Renegade satın almak isteyenler de ekim sonuna kadar Koç Fiat Kredi'den 200 bin liraya 12 ay, yüzde 0 faizli kredi ve 100 bin liraya varan showroom özel indirimle 1 milyon 460 bin liradan başlayan fiyatlarla yeni araçlarına sahip olabilecek.

Compass satın almak isteyen SUV severlerse kampanya kapsamında Koç Fiat Kredi'den 200 bin liraya 12 ay, yüzde 0 faizli kredi ve 175 bin lira showroom özel indirimiyle 1 milyon 824 bin 450 liradan başlayan fiyatlarla Compass satın alma imkanına sahip oluyor.

Ekim Ayında Otomobil Alacaklar Dikkat! Markalar İndirim Yarışında! Sıfır Araçlarda Büyük Fırsatlar Var 3 311

MG: HS modeli için avantajlı kredi ve takas fırsatlarıyla dikkat çekiyor.

Doğan Trend Otomotiv'in temsil ettiği diğer markalardan MG de ekim ayında HS modelinde avantajlı kredi ve ödeme fırsatlarını devreye aldı.

Ekim ayı boyunca geçerli olan kampanyada, MG HS modelinin hem Comfort hem Luxury versiyonlarında 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,49 faizli kredi imkanı ve 100 bin lira takas desteği aynı anda sunuluyor.

Tavsiye edilen takas destekli MG HS fiyatları, Comfort donanımıyla 1 milyon 269 bin lira, Luxury donanımıyla ise 1 milyon 399 bin lira olarak müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Ekim Ayında Otomobil Alacaklar Dikkat! Markalar İndirim Yarışında! Sıfır Araçlarda Büyük Fırsatlar Var 4 411

SUZUKI: Swift Hibrit modeli için dikkat çeken kampanyalarla tüketicilerin karşısında. Doğan Trend Otomotiv'in Türkiye'de temsil ettiği Suzuki, akıllı hibrit modeli Swift, ekim ayına özel kampanyaları ile dikkatleri üzerine topluyor.

Yeni bir otomobil satın almak isteyenler için fırsatlar sunan model, 1 milyon 44 bin liradan başlayan fiyatlarıyla kullanıcılar ile buluşuyor. GL Techno ve GLX Premium olmak üzere iki donanım seviyesi ile satışta olan Suzuki Swift Hibrit modelleri için ekim ayına özel 200 bin liraya 12 ay yüzde 0,49 faiz kredi kampanyası veya 60 bin liralık takas desteği sunuluyor.

Ayrıca Doğan Trend Otomotiv tüm Swift hibrit versiyonlarında takas veya kredi kampanyasından faydalanmayan kullanıcılar için ekim ayına özel olarak nakit alım indirimi sağlıyor. Kullanıcılar, nakit alımlarda Swift Hibrit modellerine anahtar teslim fiyatı üzerinden 40 bin liralık bir indirim ile sahip olabiliyor.

Ekim Ayında Otomobil Alacaklar Dikkat! Markalar İndirim Yarışında! Sıfır Araçlarda Büyük Fırsatlar Var 5 511

KIA: Anadolu Grubu'nun markası Kia, ekim ayı için hazırladığı kampanyada 10 bin liradan 100 bin liraya kadar indirim fırsatları sunuyor. Kia ayrıca, Stonic, Cerato, Ceed ailesi ve Sportage için ekim ayına özel olarak hazırladığı kredi kampanyasında 12 ay vade uyguluyor.

Ekim Ayında Otomobil Alacaklar Dikkat! Markalar İndirim Yarışında! Sıfır Araçlarda Büyük Fırsatlar Var 6 611

NISSAN: Cumhuriyetin 100. yılına özel Nissan, Qashqai modeli başta olmak üzere birçok model için indirim ve kredi seçenekleri sunuyor.

Nissan Qashqai'nin hafif hibrit Designpack versiyonu ekim ayı kampanyasında 125 bin lira ekstra fiyat avantajı ve bireysel müşterilere özel 125 bin lira 12 ay yüzde 0 faiz kredi imkanı bir arada sunuluyor.

Nissan Qashqai'nin diğer hafif hibrit versiyonları ise ya 125 bin lira fiyat desteği ya da 75 bin lira destek ve 125 bin lira 12 ay yüzde 0 faiz seçenekleriyle kampanyadaki yerini alıyor.

Türkiye'de "Yılın Otomobili Nissan X-Trail"de 125 bin liralık fiyat avantajı, Nissan Juke'ta 100 bin lira fiyat desteği veya 12 ay yüzde 0 faiz imkanı sağlanıyor.

Ekim Ayında Otomobil Alacaklar Dikkat! Markalar İndirim Yarışında! Sıfır Araçlarda Büyük Fırsatlar Var 7 711

Hyundai, ekim ayı boyunca Tucson modeli için sınırlı sayıda cazip fiyatlar sunuyor. Ayrıca, "Şimdi Al, 6 Ay Sonra Öde" seçeneği ve Bayon modelindeki indirim imkanıyla dikkat çekiyor.

C-SUV segmentindeki popüler modeli Tucson'un sınırlı sayıdaki Comfort donanım seviyesi, 1 milyon 370 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Hyundai'nin geçen aylarda satışa sunduğu yeni Kona ve yeni Elantra ise 200 bin liraya 12 ay 1,99 faiz imkanıyla satılıyor. Bu kredi seçeneği, Staria modelini de kapsıyor.

Ekim Ayında Otomobil Alacaklar Dikkat! Markalar İndirim Yarışında! Sıfır Araçlarda Büyük Fırsatlar Var 8 811

RENAULT & DACIA: Bu iki marka da indirim kampanyasına dahil. Özellikle Renault'nun Taliant, Clio ve Megane modelleri için ekim ayına özel fiyatlar belirlenmiş durumda.

Renault Taliant otomatik vites, 498 bin 900 liradan başlayan, Renault Clio otomatik vites, 500 bin 500 liradan başlayan, Renault Megane sedan Joy da 561 bin 500 liradan başlayan ÖTV muafiyetli fiyatlarıyla ekim ayına özel sunuluyor. Renault Megane E-Tech de 1 milyon 499 bin liradan başlayan fiyatla satın alınabiliyor.

Renault'da "Şimdi al Mayıs 2024'te ödemeye başla" kampanyası da tüketicilere sunulurken, Dacia da benzer kampanyaları tüketicilerle buluşturuyor.

Ekim Ayında Otomobil Alacaklar Dikkat! Markalar İndirim Yarışında! Sıfır Araçlarda Büyük Fırsatlar Var 9 911

OPEL, CITROEN, PEUGEOT, DS: Opel, yeni Astra modeli için ekimde özel kredi fırsatları sunarken; Citroen, Peugeot ve DS markaları da çeşitli kredi ve takas imkanlarıyla ön plana çıkıyor.

Yeni Opel Astra, 1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Editon donanımında 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, 1.2 litrelik benzinli motora sahip 8 ileri otomatik şanzımanlı Edition donanımı ve 1.5 litrelik dizel motora sahip 8 ileri otomatik şanzımanlı Edition donanımındaysa 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, Elegance ve GS donanımlarında ise 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 239 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Ayrıca otomatik şanzımana sahip benzinli Astra modellerinde nakit alımlarda geçerli, 124 bin 900 liraya kadar indirim ayrıcalıkları sunuluyor. Elektrikli Opel modellerinde ekim ayına özel ayrıcalıklar bulunuyor.

Türkiye'de sevilen markalardan Citroen ekim ayında özel kredi ve takas imkanlarıyla yeni bir araç almak isteyenlere seçenekler sunuyor. Otomobil ve hafif ticari ürün yelpazesine yönelik kredi seçenekleri ve PSA Finans avantajıyla Citroen, ay boyunca müşterilerini showroomlarına bekliyor. Citroen C3 modeli 150 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi ile satışa sunuluyor.

Bir diğer Fransız markası Peugeot da ekim ayında binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için çok özel kredi ve takas desteği sunuyor. Ekim boyunca sürecek kampanyalar kapsamında yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, yeni 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde uygun faiz oranlı kredi ve takas desteği fırsatları sağlanıyor.

DS Automobiles de ekim ayına özel düşük faizli kredi ve takas kampanyası düzenliyor.

Ekim Ayında Otomobil Alacaklar Dikkat! Markalar İndirim Yarışında! Sıfır Araçlarda Büyük Fırsatlar Var 10 1011

TOYOTA: Toyota, ekim ayı için özel fırsatlarla dikkat çekiyor. Özellikle Corolla Sedan modeli 180 bin lira indirim avantajıyla satışa sunuluyor. Aynı zamanda, Toyota'nın diğer modelleri için de yüzde 0 faiz avantajı bulunmaktadır. 1 milyon 2 bin 800 liradan başlayan fiyatlarla sunulurken, indirim kampanyasını tercih etmeyenler için 250 bin liraya, 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı bulunuyor.

Ekim Ayında Otomobil Alacaklar Dikkat! Markalar İndirim Yarışında! Sıfır Araçlarda Büyük Fırsatlar Var 11 1111

VOLKSWAGEN: Volkswagen, California ve Grand California modelleri için ekim ayına özel indirimler sunuyor. Ayrıca, renk opsiyonları için de fiyat avantajları bulunmaktadır.

Sınırlı sayıdaki araç için ve ekim ayı süresince geçerli olan kampanyada, 2.0 TDI 204 PS DSG California Ocean'ın fiyatı 3 milyon 150 bin liradan başlıyor, aynı modelin 4Motion seçeneği ise 3 milyon 250 bin liradan başlayan fiyatla satışa sunuluyor.

Kampanya kapsamında otomatik şanzımanlı 2.0 TDI 177 PS 4Motion Grand California modelinin kampanyalı anahtar teslim fiyatı ise 3 milyon 500 bin liradan başlıyor.

Kampanya süresince modellerin renk opsiyonlarında da özel fiyat fırsatları sunuluyor. Metalik renk farkı California için 27 bin 500 lira, Grand California için 55 bin lira, çift renk opsiyonu ise her iki modelde 120 bin lira olarak belirlendi.