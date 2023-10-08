Ekim Ayında Otomobil Alacaklar Dikkat! Markalar İndirim Yarışında! Sıfır Araçlarda Büyük Fırsatlar Var

OPEL, CITROEN, PEUGEOT, DS: Opel, yeni Astra modeli için ekimde özel kredi fırsatları sunarken; Citroen, Peugeot ve DS markaları da çeşitli kredi ve takas imkanlarıyla ön plana çıkıyor.
Yeni Opel Astra, 1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Editon donanımında 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, 1.2 litrelik benzinli motora sahip 8 ileri otomatik şanzımanlı Edition donanımı ve 1.5 litrelik dizel motora sahip 8 ileri otomatik şanzımanlı Edition donanımındaysa 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, Elegance ve GS donanımlarında ise 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 239 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.
Ayrıca otomatik şanzımana sahip benzinli Astra modellerinde nakit alımlarda geçerli, 124 bin 900 liraya kadar indirim ayrıcalıkları sunuluyor. Elektrikli Opel modellerinde ekim ayına özel ayrıcalıklar bulunuyor.
Türkiye'de sevilen markalardan Citroen ekim ayında özel kredi ve takas imkanlarıyla yeni bir araç almak isteyenlere seçenekler sunuyor. Otomobil ve hafif ticari ürün yelpazesine yönelik kredi seçenekleri ve PSA Finans avantajıyla Citroen, ay boyunca müşterilerini showroomlarına bekliyor. Citroen C3 modeli 150 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi ile satışa sunuluyor.
Bir diğer Fransız markası Peugeot da ekim ayında binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için çok özel kredi ve takas desteği sunuyor. Ekim boyunca sürecek kampanyalar kapsamında yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, yeni 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde uygun faiz oranlı kredi ve takas desteği fırsatları sağlanıyor.
DS Automobiles de ekim ayına özel düşük faizli kredi ve takas kampanyası düzenliyor.