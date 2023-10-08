Ekim Ayında Otomobil Alacaklar Dikkat! Markalar İndirim Yarışında! Sıfır Araçlarda Büyük Fırsatlar Var

JEEP: Jeep, Renegade ve Compass modelleri için Koç Fiat Kredi desteğiyle avantajlı kredi fırsatlarına sahip. Jeep Renegade satın almak isteyenler de ekim sonuna kadar Koç Fiat Kredi'den 200 bin liraya 12 ay, yüzde 0 faizli kredi ve 100 bin liraya varan showroom özel indirimle 1 milyon 460 bin liradan başlayan fiyatlarla yeni araçlarına sahip olabilecek.

Compass satın almak isteyen SUV severlerse kampanya kapsamında Koç Fiat Kredi'den 200 bin liraya 12 ay, yüzde 0 faizli kredi ve 175 bin lira showroom özel indirimiyle 1 milyon 824 bin 450 liradan başlayan fiyatlarla Compass satın alma imkanına sahip oluyor.