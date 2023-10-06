DS Automobiles ve Dünya Şampiyonu Pilotları Formula E'nin Yeni Sezonuna Hazır

2018 ve 2019 Formula E Dünya Şampiyonu Jean-Éric Vergne; “Maceraya DS PENSKE ile devam etmekten çok mutluyum! Aynı takım arkadaşım ve Gen3 aracımızla yola devam ediyoruz. Bir bölüm kapanırken artık önümüzdeki sezona odaklanmanın zamanı geldi. Yarışmayı seviyorum ancak her şeyden önce kazanmayı seviyorum. Bu özel duyguyu, takımla tekrar yaşamayı istiyorum. Mühendisler ve teknisyenlerle gerçek bir güven ilişkim var. Onların özverileri ve sıkı çalışmaları bana ilham veriyor. Jay Penske ve ekibin diğer üyelerinin bana duyduğu inancın karşılığını vermek istiyorum. Sezon başında tüm puanlar sıfırlanıyor. Stoffel ile sağlam bir ikili oluşturuyoruz. Birkaç iyi yarış geçirdik ve tekrar zirveye çıkmak için çok çalışıyoruz. Daha iyisini yapmaya çalışmamız gerekiyor ve bunu yapana kadar da durmayacağız. Mutlak odak noktam ve kararlılığım en yüksek seviyede. Bu muhteşem takımla daha fazla şampiyonluk kazanmak için motivasyonum da her zamankinden daha yüksek” dedi.