DS Automobiles ve Dünya Şampiyonu Pilotları Formula E'nin Yeni Sezonuna Hazır

Formula E’nin yeni sezonu öncesinde, DS Automobiles ve ortağı PENSKE AUTOSPORT, maceraya 2018 ve 2019 şampiyonu Fransız pilot Jean-Eric Vergne’in yanı sıra 2022 Dünya Şampiyonu Belçikalı pilot Stoffel Vandoorne ile devam edeceklerini açıkladı. Karma sonuçlar elde edilen 9. sezonda birçok değerli ders alınırken, Formula E şampiyonlarından oluşan bu benzersiz kadro, Fransız takımla yeniden bir araya geldi. Takımın hedefinde, 13 Ocak 2024’te Meksika’da yapılacak ilk yarıştan itibaren rekabetin en üst seviyesinde yer almak var. 2019 ve 2020’de çifte şampiyonluk kazanan Stellantis Grubu’nun premium markası, daha fazla podyum başarısı elde etmek için, en son tasarımı 9 Ekim’de tanıtılacak olan DS E-TENSE FE23’ün performansına ve tüm ekibin uzmanlığına güveniyor. Gerçek bir teknolojik laboratuvar olan Formula E, 2024’ten itibaren %100 elektrikli olacak yeni DS Automobiles modelleri için önemli bir değer olmayı sürdürüyor.