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DS Automobiles ve Dünya Şampiyonu Pilotları Formula E'nin Yeni Sezonuna Hazır

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DS Automobiles ve Dünya Şampiyonu Pilotları Formula E'nin Yeni Sezonuna Hazır
DS Automobiles ve PENSKE AUTOSPORT, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası’nın 10. sezonunda da yola, iki şampiyonluğu bulunan Jean-Eric Vergne ve 2022 dünya şampiyonu Stoffel Vandoorne ile devam ediyor.
DS Automobiles ve Dünya Şampiyonu Pilotları Formula E'nin Yeni Sezonuna Hazır 1 14

Formula E’nin yeni sezonu öncesinde, DS Automobiles ve ortağı PENSKE AUTOSPORT, maceraya 2018 ve 2019 şampiyonu Fransız pilot Jean-Eric Vergne’in yanı sıra 2022 Dünya Şampiyonu Belçikalı pilot Stoffel Vandoorne ile devam edeceklerini açıkladı. Karma sonuçlar elde edilen 9. sezonda birçok değerli ders alınırken, Formula E şampiyonlarından oluşan bu benzersiz kadro, Fransız takımla yeniden bir araya geldi. Takımın hedefinde, 13 Ocak 2024’te Meksika’da yapılacak ilk yarıştan itibaren rekabetin en üst seviyesinde yer almak var. 2019 ve 2020’de çifte şampiyonluk kazanan Stellantis Grubu’nun premium markası, daha fazla podyum başarısı elde etmek için, en son tasarımı 9 Ekim’de tanıtılacak olan DS E-TENSE FE23’ün performansına ve tüm ekibin uzmanlığına güveniyor. Gerçek bir teknolojik laboratuvar olan Formula E, 2024’ten itibaren %100 elektrikli olacak yeni DS Automobiles modelleri için önemli bir değer olmayı sürdürüyor.

DS Automobiles ve Dünya Şampiyonu Pilotları Formula E'nin Yeni Sezonuna Hazır 2 24

DS Performance Direktörü Eugenio Franzetti; “Geçtiğimiz yıl Hindistan’da kazandığımız zafer, Cape Town ve Berlin’deki podyumlar ile Sao Paulo’daki pol pozisyonuyla yüksek puanlar elde ettik. Ancak zor anlar da yaşadık. Tüm bu iniş-çıkışlar boyunca değişmeyen tek şey pilotlarımız oldu. Hızlarını her zaman korudular; hem pistte hem de pist dışında ellerinden gelenin en iyisini yapma konusunda kararlı oldular. İşte, bu nedenlerden dolayı, bu maceraya iki şampiyonumuzla devam etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İki dünya şampiyonuyla piste çıkan tek takımız. Onların yeteneklerini temel alacak ve önümüzdeki sezon boyunca her yarış hafta sonunda hazırlık ve performansa özel önem vererek gelişim göstereceğiz” dedi.

DS Automobiles ve Dünya Şampiyonu Pilotları Formula E'nin Yeni Sezonuna Hazır 3 34

2018 ve 2019 Formula E Dünya Şampiyonu Jean-Éric Vergne; “Maceraya DS PENSKE ile devam etmekten çok mutluyum! Aynı takım arkadaşım ve Gen3 aracımızla yola devam ediyoruz. Bir bölüm kapanırken artık önümüzdeki sezona odaklanmanın zamanı geldi. Yarışmayı seviyorum ancak her şeyden önce kazanmayı seviyorum. Bu özel duyguyu, takımla tekrar yaşamayı istiyorum. Mühendisler ve teknisyenlerle gerçek bir güven ilişkim var. Onların özverileri ve sıkı çalışmaları bana ilham veriyor. Jay Penske ve ekibin diğer üyelerinin bana duyduğu inancın karşılığını vermek istiyorum. Sezon başında tüm puanlar sıfırlanıyor. Stoffel ile sağlam bir ikili oluşturuyoruz. Birkaç iyi yarış geçirdik ve tekrar zirveye çıkmak için çok çalışıyoruz. Daha iyisini yapmaya çalışmamız gerekiyor ve bunu yapana kadar da durmayacağız. Mutlak odak noktam ve kararlılığım en yüksek seviyede. Bu muhteşem takımla daha fazla şampiyonluk kazanmak için motivasyonum da her zamankinden daha yüksek” dedi.

DS Automobiles ve Dünya Şampiyonu Pilotları Formula E'nin Yeni Sezonuna Hazır 4 44

DS Automobiles ve PENSKE AUTOSPORT, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası’nın 10. sezonunda da yola, iki şampiyonluğu bulunan Jean-Eric Vergne ve 2022 dünya şampiyonu Stoffel Vandoorne ile devam ediyor. Birlikte toplamda üç pilot şampiyonluğuna sahip olan yetenekli ikili, DS E-TENSE FE23’ün direksiyonunda, DS PENSKE takımı adına podyuma çıkma hedefini sürdürecek. 10. Formula E sezonu, 24-27 Ekim tarihleri arasında Valencia-İspanya’da gerçekleştirilecek olan resmi test sürüş günleriyle başlayacak.