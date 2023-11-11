Dacia'dan Peugeot 5008’e Meydan Okuyan Model: Jogger Fiyatlarıyla Şaşırtıyor!

Dacia'nın yeni SUV modeli, piyasada fırtına gibi esiyor! Peugeot 5008'in en büyük rakibi olarak gösterilen Dacia Jogger, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu araç, özellikle geniş aileler için ideal bir tercih olmaya aday. Peki, Dacia Jogger'ın satış fiyatı ne kadar? Bu ekonomik ve performanslı aracın maliyeti nasıl?