  1. Anasayfa
  2. Otomotiv
  3. Chery Türkiye Pazarını Sallıyor: 420 Bin TL'lik Elektrikli Otomobil Geliyor!

Chery Türkiye Pazarını Sallıyor: 420 Bin TL'lik Elektrikli Otomobil Geliyor!

Yayınlanma:
Chery Türkiye Pazarını Sallıyor: 420 Bin TL'lik Elektrikli Otomobil Geliyor!
Çinli otomobil üreticisi Chery, Türkiye pazarında büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor. İşte 420 bin TL'ye satılacak olan bu modelin detayları ve Chery'nin Türkiye'deki hamlesi...
Chery Türkiye Pazarını Sallıyor: 420 Bin TL'lik Elektrikli Otomobil Geliyor! 1 15

Türkiye otomobil pazarı son dönemde Çinli marka Chery'nin yükselişiyle çalkalanıyor. Chery, uygun fiyatları ve çeşitli modelleri ile Türkiye'deki otomobil tüketicilerinin ilgisini çekmeyi başardı. Şimdi ise 420 bin TL'ye satılacak olan yeni bir modelle Türkiye pazarında büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

Chery Türkiye Pazarını Sallıyor: 420 Bin TL'lik Elektrikli Otomobil Geliyor! 2 25

Chery'nin Türkiye'deki Başarısı:

Chery, son iki ayda Türkiye pazarında en çok otomobil satan üç markadan biri oldu ve bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Türkiye'deki otomobil tüketicileri Chery'nin uygun fiyatlarını ve çeşitli modellerini tercih ediyor.

Chery Türkiye Pazarını Sallıyor: 420 Bin TL'lik Elektrikli Otomobil Geliyor! 3 35

Chery'nin EQ1 Modeli:

Chery'nin yeni modeli, EQ1 adını taşıyor ve elektrikli bir otomobil olarak öne çıkıyor. Bu kompakt hatchback model, Türkiye'de yaklaşık olarak 420 bin TL gibi bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. EQ1'in özellikleri ve performansı da dikkat çekici.

Chery Türkiye Pazarını Sallıyor: 420 Bin TL'lik Elektrikli Otomobil Geliyor! 4 45

Elektrikli ve Kompakt:

EQ1, elektrikli bir otomobil olup, kompakt hatchback (HB) modeli olarak tasarlanmıştır. Ortalama menzili 300 kilometre olan bu otomobilin maksimum hızı saatte 100 kilometre olarak belirtiliyor. Bu hızlı performansıyla, otoban gibi yüksek hızlı yollarda rahatça kullanılabileceği anlamına geliyor.

Chery Türkiye Pazarını Sallıyor: 420 Bin TL'lik Elektrikli Otomobil Geliyor! 5 55

Geniş Bagaj Hacmi:

EQ1'in sürprizlerinden biri de geniş bir bagaj hacmine sahip olmasıdır. 400 litrelik bir bagaj kapasitesi sunan EQ1, kullanıcılara daha fazla taşıma seçeneği sunuyor.

Hızlı Şarj Özelliği:

Otomobil, normal ev prizlerinden 9 saatte şarj edilebiliyor, ancak DC hızlı şarj üniteleri kullanıldığında sadece yarım saatte şarj olabiliyor. Bu özellik, EQ1'i diğer modellerden ayıran önemli bir avantajdır.

2024 Başlarında Türkiye'de:

Chery'nin EQ1 modeli, 2024 yılının başlarında Türkiye pazarına sunulması planlanıyor. Ancak, resmi açıklamalar beklenmeden kesin bilgiler vermek zor. Bu nedenle, otomobil tutkunları ve alıcı adayları için heyecan dorukta, EQ1'in Türkiye'deki performansını ve talebini görmek için sabırsızlıkla bekliyoruz.