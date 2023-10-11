Chery Türkiye Pazarını Sallıyor: 420 Bin TL'lik Elektrikli Otomobil Geliyor!

Geniş Bagaj Hacmi:

EQ1'in sürprizlerinden biri de geniş bir bagaj hacmine sahip olmasıdır. 400 litrelik bir bagaj kapasitesi sunan EQ1, kullanıcılara daha fazla taşıma seçeneği sunuyor.

Hızlı Şarj Özelliği:

Otomobil, normal ev prizlerinden 9 saatte şarj edilebiliyor, ancak DC hızlı şarj üniteleri kullanıldığında sadece yarım saatte şarj olabiliyor. Bu özellik, EQ1'i diğer modellerden ayıran önemli bir avantajdır.

2024 Başlarında Türkiye'de:

Chery'nin EQ1 modeli, 2024 yılının başlarında Türkiye pazarına sunulması planlanıyor. Ancak, resmi açıklamalar beklenmeden kesin bilgiler vermek zor. Bu nedenle, otomobil tutkunları ve alıcı adayları için heyecan dorukta, EQ1'in Türkiye'deki performansını ve talebini görmek için sabırsızlıkla bekliyoruz.