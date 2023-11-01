BYD'nin Porsche Benzeri Elektrikli SUV Modeli: Song L İle Tanışın!

Estetik ve Fonksiyonelliği Bir Arada Sunan Tasarım

Çin’in elektrikli araç üretimindeki liderliği, BYD ile bir adım daha ileriye taşındı. Otomobil meraklılarının radarından düşmeyen bu marka, yeni SUV modeliyle Porsche benzeri bir tasarım sunuyor. Modelin arkadan görünüşü özellikle dikkat çekerken, Song L modelinin fiyatı da merakla bekleniyordu. Sonuç olarak, modelin hem fiyatı hem de tasarımıyla büyük bir beğeni topladığını söyleyebiliriz.