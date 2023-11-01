BYD'nin Porsche Benzeri Elektrikli SUV Modeli: Song L İle Tanışın!
Yayınlanma:
01 Kasım 2023 Çarşamba 18:25
Dünya otomotiv piyasasının lider markalarından biri olan BYD, yeni elektrikli SUV modelini otomobil tutkunlarına sundu. Modelin tasarımı, özellikle arkadan görünümüyle Porsche hatırlatıyor. BYD, yeni modeliyle bir kez daha inovasyonun ve estetiğin mükemmel birlikteliğini gözler önüne serdi. İşte yeni modelle ilgili detaylar...
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Yenilikçi ve Etkileyici: BYD'nin Yeni Elektrikli SUV Modeli
BYD, otomobil piyasasında kalitesiyle bilinen bir marka haline geldi. Elektrikli araç segmentinde öne çıkan BYD, ATTO 3 modelinin ardından yeni SUV modelini tanıttı. Modelin piyasaya sürülmesi, otomobil meraklıları arasında fiyat araştırmalarının artmasına neden oldu.
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Estetik ve Fonksiyonelliği Bir Arada Sunan Tasarım
Çin’in elektrikli araç üretimindeki liderliği, BYD ile bir adım daha ileriye taşındı. Otomobil meraklılarının radarından düşmeyen bu marka, yeni SUV modeliyle Porsche benzeri bir tasarım sunuyor. Modelin arkadan görünüşü özellikle dikkat çekerken, Song L modelinin fiyatı da merakla bekleniyordu. Sonuç olarak, modelin hem fiyatı hem de tasarımıyla büyük bir beğeni topladığını söyleyebiliriz.
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Gelişmiş Batarya Kapasitesi
Elektrikli araçların bel kemiği olan batarya kapasitesi, Song L modelinde oldukça etkileyici. 71,8 / 87 kWh'lik batarya kapasitesiyle gelen bu model, 550 / 662 kilometre menzil sunuyor. Ayrıca, BYD Song L, 204 - 313 - 517 HP motor seçenekleriyle tüketicilere sunuluyor. Otomobilin aerodinamik yapısı da Cd sürtünme kat sayısı 0,255 ile dikkat çekiyor.
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BYD Song L Artık Satışta!
Otomobil dünyasında büyük bir ilgiyle karşılanan BYD, Song L modelini nisan ayında tanıttı ve kısa süre sonra satışa sundu. Avrupa ve Türkiye pazarında Seal L adıyla tanıtılan bu model, 4,8 metre uzunluğa sahip. 30 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla sunulan bu modelin, özellikle Tesla Model Y gibi modellere güçlü bir alternatif olması bekleniyor.
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Song L, Discus-C akıllı süspansiyon donanımı ve aktif aerodinamik özelliklerle tüketicileri cezbediyor. Modelin birkaç hafta içerisinde ilk alıcılarına teslim edilmesi planlanıyor. Avrupa pazarına ise 2024 yılından itibaren giriş yapması öngörülüyor.
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Song L Modelinin Öne Çıkan Özellikleri ve Fiyatı
BYD'nin yeni elektrikli SUV modeli Song L, 30.000 Dolarlık etkileyici bir fiyat etiketiyle geliyor. Türkiye'deki döviz kurlarını dikkate aldığımızda, bu modelin vergisiz fiyatı yaklaşık 849.900 TL oluyor. Dış tasarımının yanı sıra, BYD'nin bu modeli Porsche hatlarıyla da dikkat çekiyor.