Gülben Ergen Teknolojiyi Yakından Takip Ediyor
Yayınlanma:
27 Aralık 2023 Çarşamba 11:17
Kış sezonunda konserlerine devam eden Gülben Ergen dün akşam Ataköy’deki Nossa Costa’da sahne aldı. Çağımıza ayak uyduran Ergen sosyal medyada paylaştığı videoları Yapay Zeka (AI) yardımıyla hazırladığını söyledi…
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Hem stüdyo hem de sahne çalışmalarıyla yoğun bir dönemden geçen Gülben Ergen dün akşam Ataköy’deki Nossa Costa’da sevenleriyle buluştu.
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Mekânın rezervasyonlarının günler öncesinden dolduğu gecede Gülben hem şarkılarıyla hem de neşesi ve enerjisiyle seyirciye unutulmaz bir gece yaşattı.
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Gülşah Saraçoğlu imzalı iki ayrı kıyafetle sahneye çıkan Gülben Ergen seyircisiyle sohbet etti.
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Yapay Zeka (AI) ile üretilen şeylere bayıldığını söyleyen Gülben Ergen Instagram’da kendisinin de ‘reels’ videolarını Yapay Zeka ile hazırladığını ve bunların çok beğenildiğini anlattı.
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Teknolojiyi ve yenilikleri elinden geldiğince takip ettiğini ve keyif aldığını da ekledi.
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