Türkiye'nin Uzay Yolculuğunda Tarihi Bir Adım: Alper Gezeravcı'nın Gözünden

Türkiye'nin uzaydaki gururu Alper Gezeravcı, kısa süre önce gerçekleştirilen ve tüm ulusun merakla izlediği tarihi uzay görevi hakkında duygularını paylaştı. Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) düzenlediği ve önemli isimlerin katıldığı bir basın toplantısında, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan Gezeravcı, bu eşsiz deneyimi ve Türkiye'nin uzaydaki yerini anlattı.

Türkiye'nin Uzaydaki Yükselen Yıldızı

Gezeravcı, Türkiye'nin ilk astronotu olmanın gururunu ve mutluluğunu dile getirirken, bu görevin kişisel duygularının ötesinde, ulusal bir başarı olduğunu vurguladı. "Bu görev, sadece kişisel bir başarı değil, aynı zamanda ülkemin, milletimin ve gelecek nesillerin hayallerini temsil ediyor. Uzayda Türk bayrağını dalgalandırmak ve ulusumuzun destek mesajlarını almak benim için tarifsiz bir gurur kaynağı" dedi.

Astronot Olma Yolculuğu

Gezeravcı'nın astronot olma süreci, yoğun ve kapsamlı eğitimlerle dolu. Jet pilotluğu geçmişi, onu bu zorlu göreve hazırlayan temel faktörlerden biri oldu. "Milli Uzay Programı'nın duyurulmasıyla birlikte, hayatımda yeni bir sayfa açıldı ve Türkiye'nin uzaydaki temsilcisi olma onuruna eriştim" diyen Gezeravcı, ISS'ye gitmeden önce aldığı eğitimler ve hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

Uzayda Bir Türk Astronotun Günlüğü

ISS'de gerçekleştirilen bilimsel deneyler, uzay istasyonunun operasyonları ve acil durum prosedürleri, Gezeravcı'nın uzaydaki görevinin temel bileşenlerini oluşturuyor. Bu deneyim, sadece teknik ve bilimsel bir başarı değil, aynı zamanda ulusal bir ilerlemenin ve hayallerin gerçekleşmesinin simgesi.

Uzayda Türkiye'nin İzleri

Alper Gezeravcı'nın uzay görevi, Türkiye'nin bilim, teknoloji ve uzay araştırmalarındaki ilerlemesini gözler önüne seriyor. Bu tarihi adım, Türkiye'nin gelecekteki uzay görevleri için sağlam bir temel oluşturuyor ve genç nesillere ilham kaynağı oluyor. "Uzaydaki varlığımız ve başarılarımız, sadece bugünün değil, yarının da Türkiye'sinin bir yansımasıdır" diyen Gezeravcı, bu görevin ülkenin uzaydaki geleceği için atılmış önemli bir adım olduğunun altını çiziyor.

"Acil durum senaryolarını zihnimde tekrar ediyordum"

Gezeravcı, "Fırlatma sürecinde, koltuğa bağlandığın andan itibaren neler hissettin?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Uzun ve meşakkatli bir hazırlık sürecinden sonra, nihayet milletimizin heyecanla beklediği o anın geldiğini, tüm ülkemin tek yürek bu fırlatma sürecini ekranları başında takip ettiğini bilmek beni çok duygulandırdı, gülümsedim, içimdeki mutluluk bünyeme sığmadı. Yaşadığım bu inanılmaz süreci ve bulunduğum anın ne kadar olağanüstü olduğunu düşündüm. Kendimi çimdiklerdim ama ne yazık ki astronot kıyafetiyle bu mümkün değildi. Diğer taraftan olası acil durum senaryolarında göstereceğimiz reaksiyonlar ve uygulayacağımız prosedürleri zihnimde tekrar ediyordum. Bunlar da bu görevde ihtiyaç duyulabilecek bilgiler ve bu nedenle de her an hazır olmak çok önemliydi."

Tüm vücuduna dağılması gereken sıvıların, yer çekimi olmadığı için üst kısımlarda birikmesi nedeniyle yüz çehresinin dünyadakinden daha şişkin göründüğüne işaret eden Gezeravcı, kemik yoğunluğu ve kas kütlesinin azalmasını engellemek için özel egzersiz programları uyguladıklarını söyledi.

Gezeravcı, vücut sıvılarındaki basıncın değişimi nedeniyle bazı görme sorunları ve bağışıklık sistemi zayıflıklarının da oluşabildiğine dikkati çekerek, "Çok şükür şu ana kadar ben böyle bir problem yaşamadım. Hem Türk hem de yabancı bilim insanları tarafından, uzayda yaşamanın vücut üzerindeki etkilerini anlamak ve bunlara karşı önlemler geliştirmek için sürekli araştırmalar yürütülüyor. Hatta, ben de bu konuda Türk bilim insanlarının çalışmalarına katkıda bulunmak için burada bazı çalışmalar yürütüyor ve veriler topluyorum." diye konuştu.

Günlük 12-15 görev

ISS'de zamanını nasıl geçirdiğine yönelik soru üzerine Gezeravcı, şu değerlendirmede bulundu:

"ISS'deki yaşamım buraya gelmeden çok önce geniş katılımlı bir ekip tarafından tüm detaylarıyla planlandı. Günlük işlerime, görev kontrol merkeziyle planlama toplantısı yaparak başlıyorum. Her biri farklı uzunluk ve içerikte günlük ortalama 12-15 farklı görev gerçekleştiriyorum. Bu görevlerin içinde ülkemizden buraya getirdiğimiz bilimsel deneyler başta olmak üzere dünya üzerinde belirlediğimiz gözlem noktalarının takibi, istasyon içinde bana tanımlanmış sorumlulukların yerine getirilmesi, sizlerle yaptığımız bağlantılar gibi farklı yayın bağlantılarının gerçekleştirilmesi, sağlık testlerimizin gerçekleştirilmesi, medikal numunelerin alınması gibi gerçekten aşırı dikkat ve enerji isteyen görevler var. Bu kısıtlı zamanda, Türk bilim insanları adına gerçekleştirmem gereken birçok bilimsel deney ve çalışma var. Zamanımı çok iyi kullanmak ve planlı tüm faaliyetleri, aylardır hazırlandığımız şekilde eksiksiz tamamlamak zorundayım."

"En çok özlediğim yemek güveç"

Gezeravcı, ISS'deki diğer astronotların faaliyetlerine ilişkin de "Bizim gelişimizle ISS'nin 25 yıllık tarihinde ilk kez bu kadar fazla ülkeden astronot aynı anda burada bulunuyor. Şu anda burada 7 ülkeden, 9 farklı milliyetten astronot bir arada görev yapmakta. Bu arkadaşlarımızın tamamıyla birlikte zaman geçiriyoruz ve bazı faaliyetleri de birlikte gerçekleştiriyoruz. Örneğin, deney çalışmalarımızı yalnız yapıyoruz ama dünyaya göndermek üzere gerçekleştirdiğimiz bazı video ve fotoğraf çekimlerinde birlikte çalışıyor ve yardımlaşıyoruz. Planlanmış faaliyetlerimiz nedeniyle farklı bir yerde olmamız gerekmiyorsa, yemeklerde de bir araya geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Alper Gezeravcı, beslenme faaliyetlerine ilişkin sorulara da şu yanıtı verdi:

"Beslenme rutinimiz dünyayla aynı. Nisan ayında ABD'ye gelir gelmez uzayda yiyeceğimiz gıda ve içecekleri seçtik. 70 civarında yemek ve 30 civarında içecek alternatifini gıda mühendisleri eşliğinde denedik, tercihlerimizi belirledik. Gıda ve içecekleri belirlerken ana kriter, günlük hedeflenen kalori miktarını tutturmak ve sağlıklı beslenmekti. Sonrasında belirlediğimiz gıda ve içecekler istasyonda kalacağımız süreye uygun olarak hazırlandı ve fırlatma öncesinde kargo olarak taşınmak üzere paketlendi. Hatta biz daha uzay istasyonuna gelmeden yiyeceklerimiz buraya gönderildi. Bu özel gıdaların hepsi üretim esnasında vakumlu paketler içinde hava almadan korundu. Böylece hem uzun süreler boyunca tazeliğini korudu ve bozulmadı. Ülkemize dışarıdan gelen misafirleri en çok mest eden yönlerinden biri Türk mutfağımız. En çok özlediğim yemeğimiz de güveç."