TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Mesajı: Millet ve Devlet El Ele Felaketin Üstesinden Geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş merkezli ve tüm ülkeyi etkisi altına alan 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş'un ifadelerine göre, devletin ve milletin ortak çabalarıyla yaşanan felaketin yaraları sarıldı ve enkazlar temizlendi.

Dayanışmanın Gücü

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bir yıl öncesinde yaşadığımız büyük felaket, ülkemizi derinden sarsmıştı. Bu zorlu süreçte, 11 ilimiz doğrudan etkilenirken, felaketin etkisi ülkemizin dört bir yanında ve dünyanın farklı köşelerinde yaşayan vatandaşlarımız tarafından hissedildi." diyerek, olayın etkisinin büyüklüğüne dikkat çekti.

Felaket anından itibaren devletin tüm kademelerinin, kurumlarının ve yöneticilerinin teyakkuz halinde olduğunu belirten Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm imkanların seferber edildiğini ve Türkiye'nin tek yürek olarak harekete geçtiğini vurguladı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Kurtulmuş, "Bu zorlu süreçte gösterilen dayanışma, paylaşma ve kardeşlik, afetin yol açtığı hasarların onarılmasını mümkün kıldı. 85 milyon vatandaşımızın el ele vermesi, bu felaketin üstesinden gelmemizde büyük bir rol oynadı." ifadelerini kullanarak, milletin birlikteliğinin önemine vurgu yaptı.

TBMM Başkanı, afetten çıkarılan derslerle milletin bir daha benzer acılar yaşamaması için aralıksız çalışmaya devam edileceğini belirtti ve depremden etkilenen herkese sabır, tüm millete ise sağlıklı ve uzun ömürler diledi.