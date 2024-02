Prof. Dr. Hasan Sınar: Deprem sorumluları Olası Kast’tan yargılanmalı

Depremin 1. Yılında konunun hukuksal boyutu ne aşamada? Bu sorunun yanıtını Prof. Dr. Hasan Sınar Hocamızla çalıştığımız haberimizde vermeye çalıştık. Ekte bilgilerinize iletiyorum. Davalar “Bilinçli Taksir” olursa 3 yıl, “Olası Kast” olursa 20 yıl” ceza alır.

Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal afet felaketi olan 6 Şubat 2023 depreminden bu yana 1 yıl geçti. Binlerce can kaybı ve büyük yıkıma neden olan deprem sonrasında kamuoyunu en çok sorumluların gerekli cezayı alıp alamayacakları konusu meşgul etti. Hukukçular, sorumluların hakkettikleri cezaları alabilmesi için delil toplanmasının ne kadar önemli olduğu üzerinde durdular. Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Ceza Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sınar, “Bugün hala toplumdaki en önemli konu bu büyük facianın sorumlularının yargı önüne çıkartılması ve hak ettikleri cezaları almaları. Yıkılan her bir binadan beton, toprak, demir örneklerin delil olarak muntazam bir biçimde toplanması, yani kısaca “delil tespiti” o yüzden çok önemliydi. İvedilikle harekete geçip, yıkılan her binadan bu delil tespitini yapamazsanız; artık ne o binanın yıkılmasından kimin sorumlu olduğunun belirleyebilirsiniz; ne de delil olmadan o kişileri cezalandırabilirsiniz.” dedi. Prof. Dr. Hasan Sınar, Deprem sorumluluklarının hak ettikleri cezaları alabilmeleri ve toplum vicdanının rahatlatılması için “Bilinçli Taksir” yerine “Olası Kast”tan yargılanmaları gerektiğini de vurguladı.

Resmi rakamlara göre 11 deprem ilinde toplam 5 milyon 649 bin 317 konuttan, 1 milyon 929 bin 313’ü hasar aldı, 2 milyona yakın konut hasar gördü. Prof. Dr. Hasan Sınar, yıkılan her bir binadan tek tek delil tespiti yapılabilmesinin kolay bir süreç olmadığını ifade etti. Adalet Bakanı’nın, 2 Şubat 2024 tarihli açıklamasında, deprem sonrasında “başka illerden bölgede 1000'e yakın hâkim ve savcı, 984 bilirkişi, 538 adli tıp uzmanı ve 8 bin 951 adliye personeli görevlendirdiklerini bilgisi yer aldı. Prof. Dr. Hasan Sınar, maalesef her yere yetişebilmelerinin mümkün olmadığını ve tüm binalarda delil tespiti ve muhafazası yapılamadığını dile getirdi. “Yine de 17.000’den fazla yurttaşın yaşamını yitirdiği 1999 Büyük Marmara Depremi’nin ardından yürütülen soruşturma süreçleriyle kıyaslandığında, gerek Adalet Bakanlığı’nın gerekse Hakim ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) büyük bir gayret ve özen içerisinde delil toplama faaliyetine odaklandığını söyleyebiliriz.” dedi.

1 yıl sonra, hangi aşamalarda geçildi ve nasıl bir noktaya gelindi?

Deprem’den sonraki soruşturma sürecinde Adalet Bakanlığı depremden etkilenen illerdeki cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde “Deprem Suçları Soruşturma Bürosu” oluşturdu. Bu bürolara kaydırılan cumhuriyet savcıları, ölümlerin yaşandığı binalarda ivedilikle delil araştırması faaliyetine giriştiler. Bu kapsamda, her bir dosyada binanın yıkılmasına sebebiyet veren temel faktörlerin belirlenmesi için uzman bilirkişilere başvuruldu; bu bağlamda özellikle karot ve donatı örneklerinin incelenmesinde İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki uzman akademisyenlerin ve binanın yıkılmasına ilişkin sorumluların belirlenmesine ve kusur derecelerinin tespitine ilişkin olarak ise Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin uzman bilim insanlarının ön plana çıktığı çok önemli bilirkişi raporları dosyalara girdi. Cumhuriyet savcılıkları tarafından yürütülen bu soruşturma faaliyetleri 2023 yılının son aylarında büyük ölçüde tamamlandı ve iddianameler düzenlenmeye başladı. Prof. Dr. Hasan Sınar, 2024 yılı itibarıyla çok sayıda dosyada iddianamelerin kabul edilmesiyle birlikte, kovuşturma evresine geçildiği bilgisini verdi. “Kovuşturma evresinde -soruşturma evresinden farklı olarak- tüm işlemlerin duruşmaların kamuya açık şekilde gerçekleştirilmesi ve bu yargılama faaliyetinin neticesinde, depremde ölümlerin yaşandığı her bir binanın sorumluları hakkında “hüküm” verilmesi sağlanmalı.” dedi.

Sorumlular hangi suçtan yargılanacak ve ne ceza alacaklar? “Olası Kast”tan yargılanmalılar…”

İddianamelerin çoğunun, “bilinçli taksirle öldürme” suçu kapsamında düzenlendiğine açıklayan Prof. Dr. Hasan Sınar, yıkılan binaların sorumlularının, Deprem Yönetmeliklerine aykırılık taşıyan o binanın bir deprem olması halinde yıkılabileceğini ve binada bulunanlar yönünden ölüm neticesinin doğabileceğini “öngördükleri ancak bu neticeyi istemedikleri için”, bilinçli taksirle hareket ettikleri kabulüyle bu iddianamelerin tanzim edildiğini anlattı. Bunun Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatları ile uyumlu, hatta trafikte işlenen suçlar başta olmak üzere, farklı alanlarda da yaygın bir şekilde uygulandığına dikkat çekti. Bu uygulamanın yanlış olduğunu Ceza Hukukçuları olarak, bu tarz durumlarda “bilinçli taksiri” suçlaması tıpkı trafik suçlarında savunulduğu gibi, deprem davalarında da “olası kast” olarak ele alınması gerektiğini belirtti.

Altınbaş Üniversitesinden Hasan Sınar’a göre, bir binayı Deprem yönetmeliklerine aykırı olarak inşa eden veya bu binaya ilişkin önleme/tespit/denetim görevini yerine getirmeyen sorumluların, olası bir deprem halinde o binadakiler yönünden doğabilecek ölüm neticesini yalnızca öngörmediklerini ancak aynı zamanda bu neticenin doğabileceğini kabul ettiklerini, göze aldıklarını ya da en azından bu neticeye kayıtsız kalmak suretiyle fiili işlemeye devam etmiş oluyorlar. “Trafikte işlenen suçlar için yıllardır savunduğumuz bu tezin, yargı mercileri tarafından deprem davalarında öncelikli olarak değerlendirilmeli ve uygulanmalı. Bunun için Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay’ın deprem davaları önlerine geldiğinde, olası kastı olarak değerlendirerek, bir içtihadî değişimine imza atmalılar.” diyerek önemli uyarılarda bulundu.

“Bilinçli Taksir” olursa 3 yıl, “Olası Kast” olursa 20 yıl”

Hasan Sınar, Kamu vicdanının bu şekilde tatmin edilmesi gerekliliğini dile getirerek örnek vererek bu durumu açıkladı. “Deprem davalarında iddianamelerin bilinçli taksirden düzenlendiğini belirttik, yargılama neticesinde mahkumiyetlerin de aynı şekilde bilinçli taksirden ortaya çıkması halinde manzara şu olacak. Taksirle öldürme suçunun kanundaki cezası (TCK md. 85), 2 yıldan 5 yıla kadar; mahkemenin temel cezayı -rutin uygulandığı üzere- alt sınırdan 2 yıl olarak belirlediği vakıada, bilinçli taksir (TCK md. 22/3) nedeniyle ceza 1/3’ten yarısına kadar artırılacak. Diğer bir deyişle, bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olan sorumlunun alacağı ceza kaba hesapla, yalnızca 3 yıldan ibaret olacak.

Oysa aynı deprem davasında, iddianamenin aksine mahkemenin, bizim savunduğumuz teze uygun olarak, olası kastın varlığını kabul ettiğini düşünelim. Bu takdirde artık taksir değil, kast hükümleri uygulanacaktır. Buna göre, kasten öldürme suçunun kanundaki cezası (TCK md. 81) müebbet hapis cezasıdır ve bu suçun olası kast ile işlenmesi halinde ise, TCK md. 21/2 uyarınca olası kastla bir kişinin ölümüne neden olan sorumlunun alacağı ceza, en az 20 yıl hapis cezası olacaktır.” diyerek önemli bir konuya işaret etti.

Hasan Sınar, deprem davalarında mahkemelerin olası kast hükümlerine göre uygulama yapmalarının, yalnızca sorumluların “yatarı dahi olmayan ” küçük cezalar ile kurtulmalarını engellemekle kalmayacağını; aynı zamanda caydırıcı nitelik kazanacağına işaret etti. Böylece Türk ceza adaleti sistemine olan güvensizliğin de bir nebze olsun düzeltilmesinin de sağlayacağını ileri sürdü.

“Ceza infaz sistemine “cezasızlık kültürü” egemen”

Hasan Sınar’a göre ceza infaz sistemine cezasızlık kültürü egemen. Hapishanelerdeki yoğunluğu azaltmak maksadıyla, “örtülü af yasası” olarak ifade edilebilecek uygulama kişiler cezalarının yalnızca cüzi bir kısmını çektikten sonra salıverilmeleri gelenek halini aldı. Hasan Sınar, “Bu nedenle Türkiye’de bir sanık herhangi bir suçtan hapis cezası aldığında, mahkemenin verdiği ceza miktarını önemsemez, onun için önem olan cezanın “yatarının ne kadar olduğu”dur.” değerlendirmesini yaptı. Bugün görülmekte olan deprem davalarında verilecek mahkûmiyet kararlarında da benzer bir riske dikkat çeken Hasan Sınar, “Deprem davalarında yeni başlayan yargılamalar hele bilinçli taksir mahkumiyetleri ile neticelenirse, bugün tutuklu yargılananlar da dahil olmak üzere tüm hükümlülerin, çok kısa sürede aramıza dönmeleri sürpriz olmaz” uyarısını yaptı. Yapılması gerekenleri sıraladı;