Mübadiller Atatürk’e saygısızlığı kınadı

LMV tarafından dün yapılan yazılı açıklamada “Yılmaz’ın sözleri Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine, milli birlik ve beraberliğimize, demokratik ve laik cumhuriyetimize karşı yapılmış açık bir saldırıdır.” denildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Son günlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ulusumuzun kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik artan saygısızlık ve hakaret içeren söylemleri şiddetle kınıyoruz.

Geçen hafta bir düğünde çekilen videoda, Şevki Yılmaz’ın Atatürk’ü ima ederek “Selanik’ten gelen bir dönme.” ifadesi kullandığı, “Osmanlı’yı süren soysuzları da lanetle anıyorum.” diye beddua ettiği ortaya çıkmıştır.

Bu sözler, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine, milli birlik ve beraberliğimize, demokratik ve laik cumhuriyetimize karşı yapılmış açık bir saldırıdır. Bu saldırıyı yapanlar, tarihi gerçekleri çarpıtmakta, milletimizin ortak değerlerini aşağılamakta ve halkımızı kin ve nefrete sürüklemektedir.

HESAP SORULSUN

Biz Lozan Mübadilleri Vakfı olarak, Atatürk’e dil uzatan bu kişileri ve onları destekleyenleri şiddetle kınıyor ve Atatürk’ü koruma kanununun uygulanmasını ve hesap sorulmasını talep ediyoruz.

Bizler, Atatürk’ü sadece hemşerimiz olması nedeniyle değil, bizi padişahın kulu olmaktan kurtarıp vatandaşlık statüsü kazandırdığı, ülkemizin ortaçağ karanlığından kurtulması sürecinde acı bedeller ödenmeden milletimizi aydınlığa kavuşturduğu için kendisine borçlu olduğumuzu hissettiğimiz için savunuyoruz.

Bizler, Atatürk’ün ilke ve devrimlerine bağlı, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan, Türkiye’nin çağdaş ve demokratik bir ülke olarak gelişmesini isteyen yurttaşlarız.

Bizler, Atatürk’e dil uzatanlara karşı, Atatürk’ün bize emanet ettiği cumhuriyeti korumak için her zaman mücadele edeceğiz. Yaşasın Atatürk, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.”