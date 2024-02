Hatay Kırıkhan’daki İBB Emekçileri Lisesi'nin temeli atıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat 2023’te, sabaha karşı saat 4.17’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,8 büyüklüğündeki depremde (aynı gün, saat 13.24’te 7,5 büyüklüğündeki ikinci bir deprem felaketi yaşanmıştı) en fazla yıkıma uğrayan Hatay’ı, felaketin birinci yıldönümünde yalnız bırakmadı. Sabaha karşı 03.30 sıralarında kente gelen Özel ve İmamoğlu, sisli bir havada, ağır yıkım yaşayan Hatay’a ulaştı. Özel ve İmamoğlu, kente gelişlerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından karşılandı. Acıları hala taze olan çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek Hataylılar; depremin yıldönümünde, kentin sembol mekanlarından Antakya’daki Köprübaşı Meydanı’nda toplandı.

HATAY’DA BİNLER BÖYLE FERYAT ETTİ: “SESİMİ DUYAN VAR MI?”

Meydana çıkan yolda gerçekleştirilen “sessiz yürüyüşte”, yalnızca “Sesimi duyan var mı” feryadı yankılandı. Özel ve İmamoğlu, anmanın ana merkezi Köprübaşı Meydanı’na ulaşmak için, yaklaşık 1 kilometrelik mesafeyi, vatandaşlarla birlikte kat etti. Saatler 04.17’yi gösterdiğinde, yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu. Hatay’ın çok kültürlü yapısına uygun olarak, bütün semavi dinlere mensup dini liderler, başta Hatay olmak üzere, toplam 11 ili etkileyen depremde yitirilen on binlerce canı, dualarla andı. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlar anısına Asi Nehri’ne karanfil bırakıldı.

KIRIKHAN’DA “İBB EMEKÇİLERİ LİSESİ”NİN TEMELİ ATILDI

Özel ve İmamoğlu’nun Hatay’daki ikinci adresi, Kırıkhan ilçesi oldu. İBB’nin 90 bin çalışanı, depremde ağır hasar gören Kırıkhan Endüstri Meslek Lisesi’nin yeniden yapımı için, kurum tarafından bayramlarda kendilerine ikram edilen kutu çikolatalardan vazgeçti. İBB iştiraki KİPTAŞ, bu şekilde oluşturulan bütçe ile Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gerekli izinleri alarak, Kırıkhan Endüstri Meslek Lisesi’ni yıktı. “İBB Emekçileri Lisesi” adıyla yeniden inşa edilecek okul için temel atma töreni düzenlendi. Törene; Özel’in yanı sıra CHP TBMM Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz, Gökan Zeybek, milletvekilleri, PM üyeleri, İmamoğlu ve Savaş katıldı. Törende, sırasıyla; KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Savaş, İmamoğlu ve Özel birer konuşma yaptı.

ÖZEL: “TAM 8 KEZ İMAR AFFI ÇIKARDILAR”

AK Parti iktidarının, 79 yıllık süre içinde, Cumhuriyet hükümetlerinin topladığı toplam verginin 4 katına denk gelen 3 trilyon dolar topladığına vurgu yapan Özel, “Ayrıca, bir önceki deprem için olan, ‘Deprem Vergisi’ diye bildiğimiz, adına sonra ‘Özel İletişim Vergisi’ denilen vergiyle birlikte, 40 milyar dolarlık deprem vergisi tahsil etmişlerdi. Ve depreme karşı hazırlık yapmak için, dile kolay 21 yıl; öyle 21 gün, 21 ay değil, 21 yıldır iktidardaydılar. Ve ellerinde inanılmaz bir kaynak vardı. Ama işe, gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikleyerek başlamışlardı. Kaynakları; depreme karşı dirençli kentler yaratmak için, gerçek anlamda bir kentsel dönüşüme harcamak yerine, bambaşka yerlere harcadılar ve tam 8 kez imar affı çıkardılar. Çıkardıkları imar aflarından aldıkları 26 milyar lirayı bile deprem için harcamadıkları, kurulan komisyonların raporlarında açıkça ortaya çıktı” bilgilerini paylaştı.

“’1 YILDA 650 BİN KONUT VERECEĞİZ’ DEDİLER; 18 BİN 19 KONUT VERDİLER”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin, özellikle ilk 3 gününde hükümet ve kurumları kaynaklı yaşanan sorunların bazılarına değinen Özel, sözü, iktidarın vatandaşlara verdiği, “650 bin konutu 1 yılda depremzedelere vereceğiz” vaadine getirdi. “15 Mart gelince, ‘650 bin konutun 319 binini, 1 yılın sonunda vereceğim’ dediler” diyen Özel, “Ve bugün itibarıyla -bugün 1 yıl bitti- 18 bin 19 konut vermiş durumda. Bugün verilen konut sayısı, toplam konut ihtiyacının yüzde 2,7’si” bilgisini aktardı. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşların, afet sonrasında yaşadıkları barınma, ısınma, geçinme, sağlık ve kayıp çocuklar gibi sorunlarını aktaran Özel, şunları söyledi:

“DÜNYA SİYASİ TARİHİNİN EN UTANÇ VERİCİ ŞANTAJI”

“Halen daha sevdiklerinin mezarına kavuşamamış naaşlarına kavuşamamış depremzedeler var. Ve bir yandan da Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Hatay'da sarf ettiği sözler üzerinden, aslında hepimizin bildiği, ama belki bir çocuk, ‘Kral çıplak’ der de görünür derken, kralın çırılçıplak karşımıza çıkıp, kendini ifşa ettiği o manzaralar… Diyor ki kral, ‘Merkezi yönetimle’ diyor, ‘Benim sarayımla’ diyor, ‘Yerel yönetim’; kendi gözünde derebeyliği, kendi yolladığı uç beyi, ‘Uyum içinde’ olmazsa diyor -elini böyle yapıp- ‘Hizmet gelmez’ diyor. Sonra bakıyor Hataylıların gözünün içine, ‘Geldi mi’ diyor. ‘Gelmedi’ diyor. ‘Mahsun kaldınız’ işte diyor. ‘Bana oy vermediğiniz için size hizmet etmedim. Vermezseniz, yine etmeyeceğim’ diyerek… Dünya siyasi tarihinin en utanç verici şantajını milletimizin yüreğine, milletimizin vicdanına havale ediyorum. Yazıklar olsun.”

“BU LAFI SÖYLEYENİN KALBİNDE KALP YOK, TAŞ VAR”

Depremin ilk günlerinde, CHP’li Yenişehir Belediyesi ile AK Partili Uşak Belediyesi’nin, Samandağ’da omuz omuza çalıştıklarını hatırlatan Özel, “Ben, Uşak Belediye Başkanı'nı o gün de teşekkür ve tebrik için aramıştım. Bugün de Uşak Belediye Başkanı'nı, ‘Bir sesini duyayım’ diye aradım. Uşak'ta bizim önceki dönem milletvekili arkadaşımız Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'la yarışıyor. Kıyasıya yarışacağız. Gideceğiz, orada oyu biz isteyeceğiz Uşaklılardan. Ama bu siyasi rekabet, sandıkta olması gereken siyasi rekabet. Burada Uşak Belediyesi'nin yapmış olduğu depremzedeye hizmeti niye gölgelesin arkadaşım? Eğer bizim aramıza depremzedeye yardım etmek için, bir kente yardım etmek için, hele hele Atatürk'ün, ‘Şahsi meselem’ dediği, bize, hepimize emanet ettiği, en çok da herhalde Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlarına emanet ettiği bu kente hizmet etmek için, siyasi ayrılık gayrılık yapılıyorsa, bu lafı söyleyenin kalbinde kalp yok, taş var arkadaşlar. Bunu herkes böyle bilsin” diye konuştu.

“CHP’Lİ BELEDİYELERİN YARDIMLARINI KÜÇÜK GÖRME VE GÖRMEZDEN GELME EĞİLİMİ VAR”

İktidar kanadının, muhalefete ait belediyelerin deprem yardımlarını küçük görme ve görmezden gelme eğiliminde olduğuna dikkat çeken Özel, şöyle konuştu:

“Oysa CHP’li belediyeler, 9 bin 600 araçla burada oldular. 28 bin 500 yüz personel, bütün deprem bölgesinde çalıştı. 7200 tır, 4 uçak, 6 gemiyle, 155 mobil mutfak gelip kurdular buraya. 163 ikram aracı, 18 mobil fırın, 3 milyon battaniye ve 266 bin ısıtıcı, 49 bin 931 çadır, 1809 konteyner… İlk 2 ay içinde CHP’li belediyelerin bu bölgeye yaptıkları bunlardı. Bunu belki Recep Tayyip Erdoğan görmüyor olabilir. Ama bunu sadece Hataylılar değil, Malatyalılar, Adıyamanlılar, Gaziantepliler. Kahramanmaraşlılar, depremden yıkıma uğrayan her yerdeki, her siyasi görüşten insan gördü. Eğer bu sözlerime rağmen, ‘Cumhuriyet Halk Partisi bir şey yapmadı’ diyorsa, milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'a da notunu versin. Eğer yaptıysak, Cumhuriyet Halk Partililere de öyle not falan vermesin; sadece bir helallik versin, yeter bize.”

“İSTANBUL'DA BİR BÜYÜK AİLE VAR: İBB AİLESİ”

Temeli atılacak okulun yapımına katkı sunan İBB çalışanlarına teşekkür eden Özel, “İstanbul'da bir büyük aile var. İBB ailesi. Bunlar CHP'lilerden falan oluşmuyor. Hatta belki önemli bir kısmı, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Büyükşehir'i yönetirken işe girmiş çalışanlar, emekçiler. Ama onlar bir aile. İstanbul'a hep birlikte hizmet ediyorlar. Ekrem Başkan, onları ayırmıyor. ‘Sen şu siyasi görüştensin, bundansın’ diye. İlk başta korkutmuşlardı. Gelirse, hepsini işten çıkaracaktı. Geldi. ‘Hepinizi kovacak’ diyordu. Hepsine sarıldı Ekrem Başkan. Sarıldı ve hep birlikte çalışıyorlar. İşte o sıcaklık, şöyle bir dayanışmayı şekillendirdi: 90 bin kişi, sadece bayram çikolatalarından vazgeçince, koskocaman bir meslek lisesini yeniden inşa etme imkanı oluyor. Hem de öyle herhangi bir okul değil; dört dörtlük bir okul. Bir gün gelecek, onu da hep beraber açacağız. BU, 90 bin tane güzel yürekli insanın Hatay'a uzattığı dostluk elini, dostluk köprüsünü gösteriyor. Diğer yandan da dayanışmanın ne muhteşem bir şey olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

“90 BİN KİŞİNİN ÇİKOLATASI, BİR MESLEK LİSESİNE KARŞILIK GELEBİLİYORSA…”

“90 bin kişinin çikolatası, bir meslek lisesine karşılık gelebiliyorsa, siz 900 bin kişinin, 9 milyonun, 16 milyonun dayanışmasını düşünün” diyen Özel, “Hani elimizi kolumuzu bağladı ya; güya Meclis çoğunluğumuz yoktu. Her imkandan Ekrem Başkan'ı mahrum bıraktı ya Ankara'dan. Hatay'a, depremzedenin gözünün yaşına bakmamış adam, Ekrem İmamoğlu'na mı bakar? Hiçbir imkandan yararlandırtmadı. Ama hiç bunları mazeret bilip, ‘Yapamıyorum’ demeyip, bu işlerin yapılması; işte bu 16 milyonluk şehrin gücünü arkasına almanın, dayanışma belediyeciliği, kaynakları doğru kullanmanın ve israf etmek yerine tasarruf edip, artan değeri İstanbullulara ve Türkiye'ye aktarmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“EN SONUNDA HEP İYİLER KAZANIR”

KİPTAŞ’ın, İstanbul’da ve Türkiye’nin farklı noktalarında örnek işlere imza attığını kaydeden Özel, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Bundan sonraki süreçte hep birlikte Hatay'da olmaya, deprem bölgesinde olmaya devam edeceğiz. Birilerinin kalbinin yerinde taş olabilir. Biz; İstanbul'daki 16 milyon İstanbullunun tertemiz kalbinin, tertemiz duygularının, Türkiye'deki 86 milyon insanın tertemiz duygularının hem tercümanı olmaya hem onlar adına buraya yapılabilecek hizmetlere vesile olmaya aracı olmaya devam edeceğiz. Bundan sonra güçlenmeye devam edeceğiz. Çünkü herkes şunu bilsin: 6 Şubat 2023, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık gecesiydi. Ama göreceksiniz… Gidenler geri gelmeyecek. Yüreğimizdeki o ateş sönmeyecek. Ama yavaş yavaş her şey daha iyiye gidecek ve eninde sonunda iyiler kazanacak. Hiçbir zaman karanlık, aydınlığa galip gelmez. Eninde sonunda şafak söker, güneş doğar, aydınlanır. Hiçbir zaman kötülük, iyiliğe galip gelmez. En sonunda hep iyiler kazanır. Ben iyilerin kazanacağı, güzelliklerin kazanacağı ve eninde sonunda güzel insanların eski mutlu günlerine kavuşacağı yarınlar için size Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin ve yönettiğimiz kentlerdeki herkesin en sıcak dayanışma duygularını iletiyorum. Başımız sağ olsun. Bundan sonra hep beraber kötülükleri yeneceğiz. Kötü kalplileri yeneceğiz. Taş kalplileri yeneceğiz. İyi yürekliler kazanacak, sevgi kazanacak, Hatay kazanacak.”

İMAMOĞLU: “UNUTULDUKLARINI VE DEVLETİ YANLARINDA GÖRMEDİKLERİNİ HİSSEDEN VATANDAŞLARIMIZ VAR”

6 Şubat’ın ülkemizin en acı günlerinden birisi olduğunun altını çizen İmamoğlu ise konuşmasına, “Hiçbir zaman unutulmayacak ve unutulmaması gereken bir gün olduğunu biliyoruz. Deprem bölgesinde bir tek vatandaşımız bile unutulduğunu, ihmal edildiğini hissederse, bunun hepimizi rahatsız etmesi, milletçe mahcup olmamız gerekir. Hepimizin yüreği dağlanmıştır. Ve bugün buraya 1 yıl sonra geldiğimizde, insanlarımızın depremin olduğu saniyede, acıyı hala derinden yaşadığını görüyor ve burada bu acının tam da odağında, göbeğinde olan insanlarımızın o derin acısını hissetmeye, onu paylaşmaya gayret ediyoruz. Gerçekten unutulduklarını ve devleti yanlarında görmediklerini hisseden vatandaşlarımız var. Bu en çok da Hatay'da, 6 Şubat'tan itibaren bu feryadı dile getiren, anlatmaya gayret eden hemşehrilerimiz, dostlarımız var. Dolayısıyla buna kulağımızı tıkamak, buna başka yorum yapmak, hiçbir kamu yöneticisine, devletimizin bir biriminin başındaki olan insana; bana, bize yakışmaz. Biz, başımızı öne eğip, düşünmesi gereken, ‘Biz niçin bu duruma düştük, nasıl buradan daha iyi ayağa kalkabilirdik’ diye sorgulaması gereken, o sorumluluğa sahip koltuklarda oturan insanlarız” sözleriyle başladı.

“SİYASET, ‘DEPREMLERDE HİÇ KİMSE ÖLMESİN’ DİYE YAPMAK DURUMUNDA OLDUĞUMUZ BİR GÖREVDİR”

“Vatandaşımızı anlamak yerine, vatandaşımıza soru sormak ya da vatandaşımızı sorgulamak, hiçbir yöneticinin haddi olamaz” diyen İmamoğlu, “Siyasetin amacı; hiçbir ayrım yapmadan, herkesin sağlığını, güvenliğini, mutluluğunu sağlamaktır. Siyaset, ‘Depremlerde hiç kimse ölmesin’ diye yapmak durumunda olduğumuz bir görevdir. Siyaset, siyasi rakipleri yenmek için yapılmaz; afetleri, krizleri, vatandaşın yaşadığı zorlukları yenmek için yapılması gereken bir görevdir” şeklinde konuştu. Siyasetin anlamını ve amacını unutanların olabileceğini aktaran İmamoğlu, “Ama asla bu doğru değildir. Unutanlardan olmamak, asla bu sorumluluğu unutmadan bu görevleri yapmanın asil amacımız olduğunun altını çizmek isterim” dedi. İBB’nin, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından, AFAD tarafından Hatay ile eşleştirildiğini hatırlatan İmamoğlu, “Hatay'a yardımla görevlendirildiğimizden bu yana, elimizden gelenin en iyisini yapmak adına, 16 milyon İstanbullumuzun vicdanını, adaletini ve 16 milyon İstanbul'umuz adına sorumluluğumuzu yerine getirmek adına, yoğun bir çaba içerisinde olduk, olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“BÜTÜN YAPTIKLARIMIZI 16 MİLYON İSTANBULLU ADINA YAPTIK”

Arama-kurtarmadan barınma ve beslenmeye, eğitim ve sağlıktan şehircilik ve altyapıya, istihdamdan iletişime kadar, devletin farklı kurumlarıyla ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’yle iş birliği yaptıklarını ve yapmaya devam etiklerini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bunları yaparken, bütün bu yaptıklarımızı 16 milyon İstanbullu adına yaptık ve asla bir şahıs veya bir parti adına yapmadık. Böyle de tanımlamadık; tanımlamayız. Yüreği Hataylılarla ve tüm depremzedelerle atan vatandaşlarımız, hemşerilerimiz, 16 milyon insanımız adına yaptık. Bugün yine İstanbulluların duygularına burada aracılık ediyoruz. Bu sefer özel olarak, ‘Çok daha özenli bir davranış’ diye altını çizmek isterim. 90 bin İBB çalışanının sevgilerini, dostluk ve dayanışma duygularını Hataylılara iletmek için geldik ve buradayız. Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yönlendirmesiyle, depremden zarar gören Kırıkhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, iştirakimizin de katkılarıyla KİPTAŞ'la yeniden inşa ediyoruz. 90 bin İBB çalışanlarının katkılarıyla yapılmakta olan bu okul hem çok sağlam hem çok modern ve kaliteli, aynı zamanda tüm donanımlarıyla birlikte, İBB ailesi tarafından Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edilecek. Derslikleri, laboratuvarları, güzel sanatlar atölyesi, çok amaçlı salonu, yemekhanesi, spor salonuyla ve bütün altyapısıyla çok güçlü bir eğitim kurumu olacak. Gençlerimiz burada güvenle ve mutlulukla, geleceğe umutla hazırlanacaklar. ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emekçileri Lisesi’ adına alacak olan bu okul, İBB çalışanları ile çok değerli Hataylılarla, çok özel bir sevgi ve kardeşlik simgesi pozisyonuna dönüşecek. Buradan yetişecek gençlerimiz, o sevgiyi ve kardeşliği hissederek eğitim ve hayat yolculuklarına buradan devam edecekler.”

İMAMOĞLU’NDAN “ELAZIĞ” MÜJDESİ

Okulu en kısa sürede bitireceklerinin sözünü veren İmamoğlu, “KİPTAŞ, bütün donanımıyla bu okulu, bütün içeriğiyle beraber, önümüzdeki eğitim dönemine eksiksiz bir şekilde hazırlayacak ve Hataylı vatandaşlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin hizmetine sunacaktır. Bu manada KİPTAŞ'ın bütün ekibine, buradaki bütün emekçilere, yüklenicilerimize şimdiden teşekkürü bir borç bilirim. Başta birlikte çalışmaktan gurur duyduğum 90 bin İstanbul Büyükşehir Belediyesi emekçisine de hepinizin huzurunda, buradan ayrıca bir teşekkür ediyorum. Onların katkılarıyla bunu gerçekleştirdik. Daha önce de Elazığ'da, yine ne yazık ki depremden hasar görmüş olan ve şu anda çok özenli büyük bir kampüsü olan Gazi Endüstri Meslek Lisesi’ni de bitirmek üzere olduğumuzu ve yaz başında da orayı Elazığlı hemşerilerimize, yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak teslim edeceğimizi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi kurumlarımızın, her ortamda dayanışmayı en üst seviyede göstermesi gereken kurumlarımız olduğunun altını çizerek, bunu da buradan hem buraya hem de Elazığlılara müjdelemek isterim” şeklinde konuştu.

“ACIYI GERÇEKTEN BAL EYLEMEYİ, HAYATI YENİDEN KURMAYI…”

Hatay’ın, çok kültürlü ve inançlı yapısıyla özel bir yeri olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Ben, bu coğrafyanın ve tüm Anadolu'nun manevi gücüne yürekten inanıyorum. Acıyı gerçekten bal eylemeyi, hayatı yeniden kurmayı, her koşulda insanlığına sahip çıkmayı bilir ve o yönde çok büyük fedakarlıklar yapar bu toprakların güzel insanları. Çocuklarımıza, ödünç aldığımız bu şehre, bu ülkeye hep birlikte sahip çıkacağız. Çocuklarımızın güvenle, mutlulukla geleceğe yürüdükleri bir şehir olarak Hatay'ı var etmeye, büyütmeye, bütün yokluklarını gidermeye, bütün eksikliklerini inşa etmeye, konumumuz, makamımız ne olursa olsun en yüksek gayretle ortaya koyacağımız çabayla gidermek, hepimizin başının, boynumuzun borcudur. Sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğumuzu sonuna kadar yerine getireceğimizden hiçbir Hataylı hemşehrim, asla ve asla şüphe etmesin. Bu anlamda yeter ki hep birlikte düşünelim, hep birlikte hareket edelim. Afet anlarında bir olalım. Birlikte konuşalım, birlikte düşünelim. Ve afet süreçlerine birlikte çalışalım. Birlikte, bütün sorunları giderme yönünde hareket edelim. Bir sefer görev emri gibi davranalım. Kişisel, bireysel çıkar ya da siyasetin bir amacı haline asla getirmeyelim. Bu meseleyi böyle bir üst seviyeye taşıdığımızda hem Hatay'da hem ülkemizin her noktasında, başta İstanbul'da, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur.”

Konuşmaların ardından butonlara basılmasıyla, İBB Emekçileri Lisesi için ilk harç döküldü. Temel atma töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

ÖNCE MEZARLIK, SONRA GEÇİCİ BARINMA ALANI ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Özel, Kahramanmaraş’a gitmek için Hatay’dan ayrılırken, İmamoğlu, kentteki ziyaretlerine devam etti. Önce Narlıca Mezarlığı’na gidip, depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için dua eden İmamoğlu, 201’i konut ve 21’i ticari olmak üzere, toplam 222 birimden oluşan ‘KİPTAŞ Antakya Geçici Barınma Alanı’nda yaşamlarını devam ettiren depremzedelerle bir araya geldi. Bazı evlere konuk olan İmamoğlu, depremzedelerle sohbet edip, sorunlarını dinledi. Barınma alanı içerisinde İBB, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve UNİCEF arasında imzalanan protokol kapsamında açılan kreşi de ziyaret eden İmamoğlu, depremzede miniklerle renkli sohbetler gerçekleştirdi.