Erdoğan'dan Deprem Açıklaması: "Son Ev Yeniden Kuruluncaya Dek Çalışmalarımız Sürecek"

Türkiye, tarih boyunca pek çok doğal afetle karşı karşıya kaldı, ancak hiçbiri Kahramanmaraş odaklı depremlerin yarattığı yıkımın boyutuna erişemedi. Bu felaket, 53 bin 537 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve 107 binden fazla insanımızın yaralanmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu zor zamanlarda millet olarak sergilediğimiz birlik ve dayanışma ruhunun altını çizerken, devletin tüm kaynaklarını seferber ederek yaraları sarmaya devam ettiğinin vurgusunu yaptı.

Türkiye'nin Yeniden İnşa ve İhya Çabaları

Depremin üzerinden geçen bir yıl boyunca, devlet ve millet olarak omuz omuza verilen mücadelenin somut adımları atıldı. Erdoğan'ın belirttiği üzere, yıkılan her ev, yaralanan her birey için seferber olundu. Türkiye'nin en kadim şehirlerinden 11'ini etkileyen bu felaket, sadece maddi yıkıma yol açmakla kalmadı, aynı zamanda millet olarak dayanışma ve kardeşliğimizin sınavını da beraberinde getirdi.

Dayanışmanın Gücü ve Milletin Azmi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet olarak yaşanan tarihi sınamadan alnımızın akıyla çıktığımızı, Türkiye'nin tek yürek olduğunu ve depremzede vatandaşlarımızın yanında durduğumuzu ifade etti. Asrın felaketine karşı sergilenen asrın birlikteliği, tüm dünyaya Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde nasıl güçlü durabildiğini gösterdi.

Yeniden İnşa Süreci ve Geleceğe Bakış

Cumhurbaşkanı, yıkılan her ev için, evi kullanılamaz hale gelen her vatandaş için yeniden inşa ve ihya çalışmalarının süreceğini belirtti. Bu süreçte, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağını, güvenli yuvalarına kavuşuncaya kadar desteklerin devam edeceğini vurguladı.

Felaketler, millet olarak birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, dayanışma ruhumuzu güçlendiren dönüm noktalarıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı, devletin ve milletin el ele vererek yaraları sarmaya devam edeceğini, Türkiye'nin bu zorlukları aşarak daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğini bir kez daha hatırlatıyor. Rabbimizden, ülkemizi ve milletimizi bu tür afetlerden korumasını, bir daha böyle sınamalarla karşılaşmamamızı niyaz ediyoruz.