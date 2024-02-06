Deprem bölgesinde her sektörden çalışan aranıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde etkili olan deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Birçok alanda hayatın yeniden iyileşmesi için çalışmalar sürerken, istihdama yerinde katılım, bölgede normalleşme için elzem konuların başında geliyor. İlk günden bu yana sahada olan Yenibiriş, topladığı verilerle bölgenin istihdamına dair bilgileri derledi. Bölgenin bir yıllık iş gücü hareketliliği ve ihtiyaçları değerlendiren Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, “Bölge her yanıyla yeniden yapılanıyor ve yeni yerleşim yerleri, okullar, iş yerleri inşa ediliyor. Burada nitelikli eleman bulmak önemli bir konu. Özellikle gri yaka diye tabir ettiğimiz nitelikli mavi yaka çok kıymetli. Bunun yanı sıra konteyner kentler ve yeni projeler için ihtiyaç olan mobilya; kişilerin ihtiyaçlarına yönelik tekstil gibi sektörlerde de mevcut üretimin üzerinde üretim ihtiyacı bulunuyor. Beyaz yakalı pozisyonlarda da banka, çağrı merkezi, muhasebe ve satış alanlarında özgeçmişler ön planda.” dedi.

“İnsan kaynağının bölgeye geri döndürülmesi çok kritik”

Uğur Karaboğa, bölgenin depremden önce özellikle imalat sanayii ve enerji sektörlerinde yatırımlar alırken toplamda 57 organize sanayi bölgesine sahip olduğunu belirtti. Karaboğa, “2021 yılı rakamlarına göre deprem illerinin sanayideki payının yüzde 11,2, inşaat ve gayrimenkuldeki payının yüzde 8,7, hizmet sektöründeki payının yüzde 7,1, finans sektöründeki payının yüzde 4,3, bilgi ve iletişimdeki payının yüzde 2 olduğu görülüyor. Bu illerimizin milli gelire katkısı yüzde 9,3, tarımsal faaliyete katkısı ise yüzde 14,3’tü. Elbette deprem bütün bu faaliyetlerde önemli bir gerileme ve aksama yaşattı. Rakamlara baktığımızda 23 OSB’nin ağır hasar aldığı biliniyor. Bu bölgelerin hızla yeniden yapılanması ve üretimin tekrar ivedilikle başlaması için geçen bir yıl içinde önemli adımlar atıldı. Fakat bölgede önemli bir göç yaşandı, evi olmayan insanlar başka illere hızlıca göç etti. Bu nedenle de insan kaynağı bulmada da zorluklar yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Bugün insan kaynağının yine bu iş kolları için bölgeye geri döndürülmesi çok kritik” ifadelerini kullandı.

Afetzede ilanları Yenibiriş’te ücretsiz verilmeye devam ediyor

Yenibiriş’in depremin hemen ardından sahaya inerek kurduğu mobil İstihdam Merkezleri ile özgeçmiş bilgileri toplayıp bölgenin istihdam haritasını çıkardığını ifade eden Karaboğa, sürece dair şu değerlendirmeyi yaptı: “Bölgede inşaat ve buna bağlı yan sektörler için birçok farklı pozisyonda çalışana ihtiyaç oldu. Bu kapsamda inşaat sektöründe ihtiyaç duyulabilecek mühendis ve mimar pozisyonlarından, usta, işçi ve aşçı gibi tüm pozisyonlar için Yenibiriş’te ilanlar açtık. Gelen başvuruları inşaat firmaları ile istihdam amaçlı olarak paylaşıp arada köprü kurduk. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) ile yaptığımız iş birliği ile sektör temsilcileri, bölge özelindeki iş ilanlarını platformumuz üzerinden ücretsiz yayınladı. Buna ek olarak yayınladığımız ilanlar ve afet bölgesinde istihdam sağlayan firmaların yayınladıkları ilanlara gelen başvurularla yaklaşık 10 bin kişiye dokunma şansımız oldu. Bu başvuruları direkt olarak ihtiyaç duyulan sektör firmalarına yönlendirdik. Afetzede ilanlarımız sistemimizde halen ücretsiz olarak verilebiliyor. Deprem bölgesi ile bu 1 sene içerisinde bağımızı koparmadık, 2024 yılı içerisinde de yapacağımız tüm yerel çalışmalarda önceliğimiz bölge halkının istihdama katılmasına yönelik projeler olacak. Bu kapsamda gerek yerel yönetimler gerek meslek odaları ve STK`lar ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz.