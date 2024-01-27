Bankalarla Memurlar Arasındaki 2024 Promosyon Anlaşmaları: Vakıflar Bankası İle Yapılan Son Anlaşma!

2024 yılı Türkiye'sinde, bankalarla memurlar arasında yapılan promosyon anlaşmaları devam ediyor. Son promosyon anlaşması haberi Nevşehir'den geldi.

Memur Maaş Zamları ve Promosyon Görüşmeleri

Ocak 2024 itibarıyla, yüzde 49,25 memur maaş zamları sonrasında, bankalarla kamu kurumları arasındaki promosyon görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor.

Vakıflar Bankası İle Yapılan Promosyon Anlaşması

Bu görüşmelerden biri de Vakıflar Bankası ile gerçekleşti. Vakıflar Bankası ile kamu kurumlarının yetkilileri arasında atılan karşılıklı imzalar sonrasında, 2024 yılı promosyonu 21 bin TL'ye yükseltildi. Söz konusu ödemelerin Nevşehir'deki bir kamu kurumu çalışanlarına yapılacağı ifade edildi.

Detaylar: Vakıflar Bankası İle Promosyon Anlaşması

Ocak ayının gelmesiyle birlikte, Vakıflar Bankası tarafından yapılan bir promosyon haberi de duyuruldu. Nevşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar, Vakıflar Bankası ile promosyon anlaşması imzaladı. Üç yılı kapsayan promosyon sözleşmesi çerçevesinde, tüm memurlara tek seferde 21.000 TL ödenecek.