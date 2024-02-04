AB ve Türkiye Arasında Güçlenen İlişkiler: Yeni Dönemin Başlangıcı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ile ilişkilerini daha da güçlendirmek için adımlar atmaya hazırlanıyor. AB'nin dönem başkanı Belçika'nın ev sahipliğinde Brüksel'de düzenlenen gayriresmi dışişleri bakanları toplantısında, Türkiye ile ilişkiler önemli bir gündem maddesi olarak ele alındı.

Toplantı sonrası yapılan ortak basın açıklamasında, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, tüm üye ülkelerin Türkiye ile daha sıkı ilişkiler kurma konusunda mutabık olduğunu belirtti. Borrell, Türkiye ile ilişkilerin derinleştirilmesinin, bölgesel çatışmaların önlenmesi ve işbirliğinin artırılması açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Özellikle Kıbrıs meselesi, AB ve Türkiye arasındaki diyalogun güçlendirilmesinde önemli bir konu olarak öne çıktı. Borrell, bu konuda yapıcı bir yaklaşımın, iki taraf arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkileyeceğine inandıklarını ifade etti.

Vize serbestisi gibi konuların da gündeme geldiği toplantıda, ilerleme sağlanması için Türkiye ile daha güçlü ilişkilerin kurulması gerektiği konusunda genel bir mutabakat olduğu ancak bu sürecin gelişmelere bağlı olacağı belirtildi.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ise Türkiye'nin küresel sahnede stratejik bir ortak olarak giderek daha fazla önem kazandığını vurgulayarak, AB ve Türkiye arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. Lahbib, hukukun üstünlüğü, demokrasi, yargının bağımsızlığı ve Kıbrıs meselesi gibi konularda Türkiye ile diyalog kurmayı arzuladıklarını ifade etti.

AB'nin genişlemesinin 20. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türkiye'nin de etkinliğe davet edileceği açıklandı. Bu davet, AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.

Bu gelişmeler, AB ve Türkiye arasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. İki taraf arasındaki işbirliğinin artırılması, bölgesel ve küresel düzeyde karşılıklı çıkarlar doğrultusunda önemli sonuçlar doğurabilir. Önümüzdeki dönemde, AB ve Türkiye'nin bu olumlu yaklaşımı sürdürmesi ve ilişkilerini daha da güçlendirmesi bekleniyor.