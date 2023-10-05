Samsung Galaxy S23 FE Türkiye'de! Galaxy S23 FE'nin Fiyatı Ne Olacak? İşte Beklenen Detaylar!

Samsung'un son teknoloji harikası, Galaxy S23 FE, bazı karışık eleştirilere maruz kaldı. Ancak bu durum, ülkemizdeki teknoloji severlerin bu modeli merakla beklemesini engellemedi. Samsung, bu modeli konumlandırmak için Galaxy S23 serisinin fiyatını 3000TL kadar artırarak bazı kullanıcılardan tepki aldı. Bu telefonun sunduğu özellikler, bu fiyat artışını haklı çıkarabilir mi? İşte detaylar