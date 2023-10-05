Samsung Galaxy S23 FE Türkiye'de! Galaxy S23 FE'nin Fiyatı Ne Olacak? İşte Beklenen Detaylar!
Yayınlanma:
05 Ekim 2023 Perşembe 08:07
Samsung'un son teknoloji harikası, Galaxy S23 FE, bazı karışık eleştirilere maruz kaldı. Ancak bu durum, ülkemizdeki teknoloji severlerin bu modeli merakla beklemesini engellemedi. Samsung, bu modeli konumlandırmak için Galaxy S23 serisinin fiyatını 3000TL kadar artırarak bazı kullanıcılardan tepki aldı. Bu telefonun sunduğu özellikler, bu fiyat artışını haklı çıkarabilir mi? İşte detaylar
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Samsung'un son teknoloji harikası, Galaxy S23 FE, bazı karışık eleştirilere maruz kaldı. Ancak bu durum, ülkemizdeki teknoloji severlerin bu modeli merakla beklemesini engellemedi. Samsung, bu modeli konumlandırmak için Galaxy S23 serisinin fiyatını 3000TL kadar artırarak bazı kullanıcılardan tepki aldı. Bu telefonun sunduğu özellikler, bu fiyat artışını haklı çıkarabilir mi? İşte detaylar
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Galaxy S23 FE'nin Fiyatı Nedir?
Samsung Galaxy S23 FE, üst düzey özellikleriyle dikkat çekiyor ve fiyatlandırması da bu özelliklere paralel bir şekilde belirlenmiş. 128GB depolama kapasiteli model 23.999TL fiyat etiketiyle satışa sunulurken, 256GB depolama kapasiteli versiyonun fiyatı ise 25.999TL olarak belirlendi.
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Etkileyici Ekran ve Güçlü İşlemci
Telefon, 6.4 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekrana sahip. Bu da kullanıcılara sıra dışı bir görsel deneyim sunuyor. Ancak cihazın en dikkat çeken yanı şüphesiz ki işlemcisi. Samsung'un tanıtım sayfasında belirttiği 4nm ve 8 çekirdekli işlemci tanımı, işaretleri Exynos 2200'e çeviriyor.
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Depolama Seçenekleri ve Kamera Özellikleri
Galaxy S23 FE, kullanıcılara 8GB RAM ile birlikte 128GB ve 256GB depolama seçenekleri sunuyor. Kamera konusunda da iddialı olan bu model, arka yüzünde 50MP F1.8 ana kamera, 12MP F2.2 ultra geniş açılı lens ve 8MP 2x optik F2.4 telefoto lensi bir araya getiriyor. Ön yüzde ise 10MP'lik bir kamera bulunuyor.
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Batarya ve Bağlantı Özellikleri
Galaxy S23 FE, 4500mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Ayrıca, cihazın 25W hızlı şarj özelliği de bulunmaktadır. Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 gibi son bağlantı teknolojileri de bu modelde yer bulmuş durumda.
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Samsung Galaxy S23 FE, hem tasarımı hem de özellikleriyle dikkat çekiyor. Fiyatlandırması konusunda bazı eleştirilere maruz kalsa da, sunduğu özellikler bu fiyatı hak ediyor mu, kullanıcılar tarafından değerlendirilecek bir konu.