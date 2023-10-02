2 Ekim Pazartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
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Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto heyecanı pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç kez devam ediyor. Şans oyunlarını merakla takip eden vatandaşlar, 2 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçların bekliyor.bu haftaki şanslı sayılar haberimizde
Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto heyecanı pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç kez devam ediyor. Şans oyunlarını merakla takip eden vatandaşlar, 2 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçların bekliyor.bu haftaki şanslı sayılar haberimizde.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 2 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 2 Ekim Pazartesi akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
İŞTE 2 EKİM PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
3 - 19 - 45 - 58 - 62 - 88 Joker: 34 Süperstar: 16
Kaynak:
Şans Oyunları