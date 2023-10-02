2 Ekim Pazartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto heyecanı pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç kez devam ediyor. Şans oyunlarını merakla takip eden vatandaşlar, 2 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçların bekliyor.bu haftaki şanslı sayılar haberimizde