  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek: Hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız

Bakan Şimşek: Hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız

Yayınlanma:
Bakan Şimşek: Hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, "Aylık enflasyon, öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, "Aylık enflasyon, öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mart ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı veren Şimşek, şunları kaydetti:

"Aylık enflasyon, öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir. Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız."

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
Şekerbank’tan 48 ay vadeli finansman
Şekerbank’tan 48 ay vadeli finansman
Bakan Açıkladı: Emekli Promosyonları 28 Mart'ta Hesaplara Yatacak
Bakan Açıkladı: Emekli Promosyonları 28 Mart'ta Hesaplara Yatacak
Yumaklı: Türkiye dünyada ilk 10 tohumcu ülkeden bir tanesi
Yumaklı: Türkiye dünyada ilk 10 tohumcu ülkeden bir tanesi
Yaşam Maliyeti Alarm Veriyor: Türkiye'de Geçim Şartlarına Dair Şok Edici Gerçekler!
Yaşam Maliyeti Alarm Veriyor: Türkiye'de Geçim Şartlarına Dair Şok Edici Gerçekler!
Kredi kart aidatları 1500 TL'ye dayandı! Vatandaş yine de çoklu kart kullanımından vazgeçemiyor
Kredi kart aidatları 1500 TL'ye dayandı! Vatandaş yine de çoklu kart kullanımından vazgeçemiyor
Bakan Işıkhan Açıkladı: Refah Düzeyimiz Artacak, Emekliye ve Çalışana Yarayacak
Bakan Işıkhan Açıkladı: Refah Düzeyimiz Artacak, Emekliye ve Çalışana Yarayacak
Akaryakıt Fiyatlarındaki Son Dakika Gelişmesi: Bu Gece Benzin ve Motorine Beklenen Zam!
Akaryakıt Fiyatlarındaki Son Dakika Gelişmesi: Bu Gece Benzin ve Motorine Beklenen Zam!