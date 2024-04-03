Bakan Şimşek: Hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, "Aylık enflasyon, öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mart ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı veren Şimşek, şunları kaydetti:

"Aylık enflasyon, öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir. Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız."