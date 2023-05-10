Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 10 Mayıs Çarşamba günü üçüncü gün yarışmacısı 2 çocuk annesi muhasebecilik yapan Yeliz Hanım oldu. Hazırladığı özel menüsüyle yarışacak olan Yeliz Hanım, "Ben bugün konuşmuyorum, yemeklerim konuşacak" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
1. gün yarışmacısı : Serkan Bay
2. gün yarışmacısı : Neşe Karakaya
3. gün yarışmacısı : Nazlı Yeliz Uçar
4. gün yarışmacısı : Ahmet Bey
5. gün yarışmacısı : Hanife Hanım
Yeliz Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar;
Neşe Hanım'ın, Yeliz Hanım'a verdiği puan= 6
Ahmet Bey'in, Yeliz Hanım'a verdiği puan= 7
Hanife Hanım'ın, Yeliz Hanım'a verdiği puan= 8
Serkan Bey'in, Yeliz Hanım'a verdiği puan= 6
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi