Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 10 Mayıs Çarşamba günü üçüncü gün yarışmacısı  2 çocuk annesi muhasebecilik yapan Yeliz Hanım oldu. Hazırladığı özel menüsüyle yarışacak olan Yeliz Hanım, "Ben bugün konuşmuyorum, yemeklerim konuşacak" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

1. gün yarışmacısı : Serkan Bay

2. gün yarışmacısı : Neşe Karakaya

3. gün yarışmacısı : Nazlı Yeliz Uçar

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4. gün yarışmacısı : Ahmet Bey

5. gün yarışmacısı : Hanife Hanım

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yeliz Hanım kimdir? 10 Mayıs günü yarışan Nazlı Yeliz Uçar kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? - Haberler

Yeliz Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar;

Neşe Hanım'ın, Yeliz Hanım'a verdiği puan= 6
Ahmet Bey'in, Yeliz Hanım'a verdiği puan= 7
Hanife Hanım'ın, Yeliz Hanım'a verdiği puan= 8
Serkan Bey'in, Yeliz Hanım'a verdiği puan= 6

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi