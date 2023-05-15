Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 15 Mayıs Pazartesi ilk gün yarışmacısı 25 yaşında Yasemin Hanım oldu. 3 Üniversite bitiren Yasemin Hanım, hemşirelik ve oyunculuk yapıyor. Aynı zamanda makarna ve gözleme işleten Yasemin Hanım, kısmetinin olmadığından yakınarak evlenmek istediğini belirtti.
1. gün yarışmacısı : Yasemin Hanım
2. gün yarışmacısı : Neslihan Hanım
3. gün yarışmacısı : Semra Hanım
4. gün yarışmacısı : Erman Bey
5. gün yarışmacısı : Davut Bey
Yasemin Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir;
Semra Hanım'ın, Yasemin Hanım'ın verdiği puan=
Davut Bey'in, Yasemin Hanım'ın verdiği puan=
Neslihan Hanım'ın,Yasemin Hanım'ın verdiği puan=
Erman Bey'in, Yasemin Hanım'ın verdiği puan=
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi