Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 15 Mayıs Pazartesi ilk gün yarışmacısı  25 yaşında Yasemin Hanım oldu. 3 Üniversite bitiren  Yasemin Hanım, hemşirelik ve oyunculuk yapıyor. Aynı zamanda makarna ve gözleme işleten Yasemin Hanım, kısmetinin olmadığından yakınarak evlenmek istediğini belirtti.

1. gün yarışmacısı :  Yasemin Hanım

2. gün yarışmacısı : Neslihan Hanım

3. gün yarışmacısı : Semra Hanım

4. gün yarışmacısı : Erman Bey

5. gün yarışmacısı : Davut Bey

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Yasemin Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir;

Semra Hanım'ın, Yasemin Hanım'ın verdiği puan= 
Davut Bey'in, Yasemin Hanım'ın verdiği puan= 
Neslihan Hanım'ın,Yasemin Hanım'ın verdiği puan= 
Erman Bey'in, Yasemin Hanım'ın verdiği puan= 

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi