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Yasemin Hanım'ın diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir;

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 15 Mayıs Pazartesi ilk gün yarışmacısı 25 yaşında Yasemin Hanım oldu. 3 Üniversite bitiren Yasemin Hanım, hemşirelik ve oyunculuk yapıyor. Aynı zamanda makarna ve gözleme işleten Yasemin Hanım, kısmetinin olmadığından yakınarak evlenmek istediğini belirtti.