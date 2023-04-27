TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 5. gün yarışmacısı Dj'lik yapan Tolga Kuru oldu. Star menüsüyle oynayarak yemeklerini hazırlayan Tolga Kuru, masada Betül Hanım'a sinirlenerek başındaki peruğu çıkartıp attı. Masaya tekrar dönen Tolga Kuru, peruğu yerden alarak ters olarak başına taktı. Tolga Kuru'nun bu hareketi başta Zuhal Topal olmak üzere tüm yarışmacıları gülme krizine soktu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi