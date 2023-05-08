TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 1. gün yarışmacısı, 49 yaşında Serkan Bay oldu. 4 çocuk babası Serkan Bey, aslen Giresunlu. Yeme içme sektöründe çalışan Sekan Bey, Ege Mutfağı balık üzerine aşcılık yapıyor. Hazırladığı özel menüsüyle 8 Mayıs Pazartesi bugün yarışacak.
1. gün yarışmacısı : Serkan Bay
2. gün yarışmacısı : Neşe Karakaya
3. gün yarışmacısı : Nazlı Yeliz Uçar
4. gün yarışmacısı : Hanife Hanım
5. gün yarışmacısı : Ahmet Bey
Serkan Bey'in diğer yarışmacılardan aldığı puanlar ilerleyen saatlerde güncellenecektir;
Yeliz Hanım'ın, Serkan Bey'e verdiği puan=
Ahmet Bey'in, Serkan Bey'e verdiği puan=
Hanife Hanım'ın, Serkan Bey'e verdiği puan=
Neşe Hanım'ın, Serkan Bey'e verdiği puan=
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi